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MAIS FÁCIL DO QUE SE IMAGINA

Nada de marinadas complexas: técnica simples tempera carne de churrasco

Aprenda a utilizar poucos ingredientes para extrair o máximo sabor da carne e transforma seu almoço de domingo

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
27/09/2026 12:41

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O segredo para temperar carne para churrasco que ninguém te contou
O segredo para temperar carne para churrasco que ninguém te contou crédito: Tupi

Muitas pessoas acreditam que um bom churrasco depende apenas do fogo e da qualidade da carne. Contudo, o segredo pode estar no tempero aplicado na hora certa, pois o exagero de ingredientes é capaz de estragar um corte nobre.

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Uma receita que utiliza apenas sal grosso e pimenta-do-reino é capaz de extrair o sabor real da carne, sem mascará-lo. A técnica não está nos ingredientes, mas em como e quando aplicá-los.



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Ingredientes necessários


Para temperar a carne, você precisará dos seguintes itens:




  • 1kg da sua peça de carne preferida (picanha, alcatra, costela etc);




  • 2 colheres de sopa rasas de sal grosso, moído na hora, se possível;




  • 1 colher de sopa rasa de pimenta-do-reino moída na hora;




  • Ervas secas a gosto, como orégano, tomilho ou alecrim (opcional).




O sal e a pimenta são os protagonistas, portanto, a qualidade desses ingredientes faz a diferença no resultado final.



Modo de preparo


Churrasqueira com grelha metálica sobre chamas de fogo intenso e brilhante
O fogo intenso é essencial para selar a carne e realçar o sabor, garantindo um churrasco perfeito. Créditos: depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky


Primeiro, a carne deve estar completamente descongelada e em temperatura ambiente. Deixá-la cerca de 20 minutos fora da geladeira evita que ela cozinhe por dentro antes de dourar quando exposta ao fogo alto.


Enquanto a carne descansa, prepare o tempero. Misture o sal grosso e a pimenta-do-reino em um recipiente. Se for usar ervas secas, este é o momento de adicioná-las.



O tempo é um fator crucial: tempere a carne minutos antes de levá-la ao fogo. Evite deixar a peça marinando por horas com sal grosso, pois ele retira a umidade e pode ressecar o corte.


Aplique metade da mistura de um lado da peça, pressionando bem. Vire a carne e repita o processo do outro lado com o restante do tempero, cobrindo toda a superfície.


Deixe a carne descansar com o tempero por aproximadamente cinco minutos para que ele adira bem. Depois disso, leve-a diretamente para a churrasqueira bem quente.

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A quantidade de tempero sugerida serve para 1kg de carne. Se a peça for maior ou menor, basta ajustar a proporção dos ingredientes de forma correspondente.


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