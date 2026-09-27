Nada de marinadas complexas: técnica simples tempera carne de churrasco

Muitas pessoas acreditam que um bom churrasco depende apenas do fogo e da qualidade da carne. Contudo, o segredo pode estar no tempero aplicado na hora certa, pois o exagero de ingredientes é capaz de estragar um corte nobre.

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Uma receita que utiliza apenas sal grosso e pimenta-do-reino é capaz de extrair o sabor real da carne, sem mascará-lo. A técnica não está nos ingredientes, mas em como e quando aplicá-los.

Ingredientes necessários

Para temperar a carne, você precisará dos seguintes itens:





1kg da sua peça de carne preferida (picanha, alcatra, costela etc);







2 colheres de sopa rasas de sal grosso, moído na hora, se possível;







1 colher de sopa rasa de pimenta-do-reino moída na hora;







Ervas secas a gosto, como orégano, tomilho ou alecrim (opcional).





O sal e a pimenta são os protagonistas, portanto, a qualidade desses ingredientes faz a diferença no resultado final.

Modo de preparo



O fogo intenso é essencial para selar a carne e realçar o sabor, garantindo um churrasco perfeito. Créditos: depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky



Primeiro, a carne deve estar completamente descongelada e em temperatura ambiente. Deixá-la cerca de 20 minutos fora da geladeira evita que ela cozinhe por dentro antes de dourar quando exposta ao fogo alto.

Enquanto a carne descansa, prepare o tempero. Misture o sal grosso e a pimenta-do-reino em um recipiente. Se for usar ervas secas, este é o momento de adicioná-las.

O tempo é um fator crucial: tempere a carne minutos antes de levá-la ao fogo. Evite deixar a peça marinando por horas com sal grosso, pois ele retira a umidade e pode ressecar o corte.

Aplique metade da mistura de um lado da peça, pressionando bem. Vire a carne e repita o processo do outro lado com o restante do tempero, cobrindo toda a superfície.

Deixe a carne descansar com o tempero por aproximadamente cinco minutos para que ele adira bem. Depois disso, leve-a diretamente para a churrasqueira bem quente.

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A quantidade de tempero sugerida serve para 1kg de carne. Se a peça for maior ou menor, basta ajustar a proporção dos ingredientes de forma correspondente.