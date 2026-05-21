Churrasco uruguaio: aprenda a fazer a parrilla típica do país do Nacional
A tradição gastronômica do Uruguai se destaca no churrasco; conheça os cortes de carne e os segredos para preparar em casa a famosa parrilla
A paixão pelo futebol sul-americano muitas vezes abre o apetite para conhecer a cultura dos países vizinhos. Conhecido por sua tradição gastronômica e por times como o Nacional, o Uruguai é uma potência quando o assunto é churrasco. A parrilla uruguaia, mais do que uma refeição, é um evento social que valoriza a qualidade da carne e uma técnica de preparo única.
Diferente do churrasco brasileiro, a parrilla não usa espetos, e a carne é assada sobre uma grelha de metal inclinada. Outro segredo está no fogo: em vez de carvão, os uruguaios preferem a lenha, que queima até se transformar em brasas incandescentes. Essas brasas são espalhadas sob a grelha, garantindo um calor uniforme e um cozimento mais lento, que deixa a carne suculenta por dentro e com uma crosta crocante por fora.
Os cortes de carne mais famosos
A seleção de carnes é um espetáculo à parte na parrilla. O sal grosso, aplicado antes do preparo, é o principal tempero para realçar o sabor natural de cada peça. Entre os cortes indispensáveis, destacam-se:
Asado de tira: a costela de boi cortada em tiras largas, com ossos. É um clássico absoluto pelo sabor intenso que o osso confere à carne.
Vacío: um corte da fraldinha, conhecido pela maciez e pela capa de gordura que o mantém úmido durante o preparo.
Entraña: o diafragma do boi, um corte fino e de sabor marcante, que cozinha rapidamente e é servido malpassado.
Como preparar em casa
Para replicar a experiência, o primeiro passo é a preparação do fogo. Use lenha de boa qualidade e espere que ela se transforme em brasa, sem chamas altas. Enquanto isso, posicione a grelha a uma distância de 15 a 20 centímetros do calor para que ela aqueça bem.
As carnes devem ir para a grelha já quente. A técnica consiste em selar um lado e depois virar a peça uma única vez. O tempo de cozimento varia conforme o corte e o ponto desejado, mas a paciência é fundamental. Para acompanhar, não podem faltar a linguiça (chorizo), a morcela (morcilla) e o queijo provolone derretido na brasa, conhecido como provoleta.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.