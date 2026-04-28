CORTES CORRETOS

Transforme seu churrasco: o truque para deixar a carne sempre macia

Deixe a frustração de lado; com técnicas simples e escolhas certas, seu churrasco terá sempre cortes suculentos e que desmancham na boca

Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
28/04/2026 15:41

A técnica correta de corte é essencial para garantir a maciez e suculência da carne após o churrasco crédito: iStock

Um bom churrasco é uma arte, e o segredo para uma carne que desmancha na boca não está em um único truque, mas em uma combinação de técnica, paciência e conhecimento.

Desde a escolha da peça no açougue até o momento de fatiar, cada passo influencia no resultado final. Com as dicas certas, você pode dizer adeus à carne dura e surpreender seus convidados.

Tudo começa com a seleção da carne. Cortes com bom marmoreio, aquelas finas camadas de gordura entremeadas nas fibras musculares, tendem a ser naturalmente mais macios e suculentos, pois a gordura derrete durante o cozimento, umedecendo a peça.

Picanha, bife ancho e bife de chorizo são exemplos clássicos. No entanto, não se preocupe: mesmo cortes mais econômicos, como a fraldinha ou o miolo de acém, podem ficar incrivelmente macios quando as técnicas corretas são aplicadas.

Técnicas que garantem a maciez

Depois de escolher a carne, o preparo é fundamental. Siga os passos a seguir para garantir a suculência:

Temperatura ambiente é essencial

Antes de levar a carne à grelha, retire-a da geladeira. Para bifes e cortes menores, 30 minutos são suficientes; para peças maiores como maminha e fraldinha, o ideal é de uma a duas horas. Deixá-la atingir a temperatura ambiente evita um choque térmico, que pode enrijecer as fibras, garantindo um cozimento mais uniforme.

A hora certa de salgar

O sal desidrata a carne, então o momento de aplicá-lo é crucial. Para um resultado perfeito, sale a carne generosamente com sal grosso ou de parrilla imediatamente antes de levá-la ao fogo. Outra opção, para os mais planejados, é salgá-la com várias horas de antecedência, permitindo que o sal penetre e atue amaciando as fibras.

Controle o fogo

Evite labaredas altas. O churrasco ideal é feito sobre um braseiro quente e estável, sem chamas diretas que queimam a superfície e deixam o interior cru. A altura da grelha também é importante: comece selando a carne mais perto do fogo e depois suba a grelha para que ela cozinhe lentamente até o ponto desejado.

O truque final: descanso e corte

Depois de tirar a carne da churrasqueira, a ansiedade para servir é grande, mas um passo é indispensável: o descanso. Deixe a peça repousar por alguns minutos (cerca de 10% do tempo total de cozimento) antes de cortar. Esse tempo permite que os sucos, que se concentraram no centro da peça devido ao calor, se redistribuam por toda a carne, garantindo que cada fatia seja suculenta.

Finalmente, o corte. Sempre observe a direção das fibras da carne e corte no sentido contrário a elas. Isso encurta as fibras musculares, tornando a mastigação muito mais fácil e a carne, consequentemente, mais macia ao paladar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

