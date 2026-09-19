Fã de pão de queijo descobre método rápido na frigideira

O pão de queijo é um clássico do café da manhã, mas não é sempre necessário ligar o forno para preparar a receita. A versão de frigideira fica pronta em poucos minutos e utiliza ingredientes simples.

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Esta é uma alternativa prática para quem busca um café da manhã diferente sem gastar muito tempo na cozinha. A massa fica dourada por fora e macia por dentro, podendo ser recheada conforme a preferência.

Ingredientes





1 ovo







2 colheres de sopa de tapioca







2 colheres de sopa de queijo ralado







1 colher de sopa de requeijão







1 pitada de sal







1 fatia de muçarela para o recheio







Orégano a gosto





Como fazer















O site TasteAtlas, famoso por elaborar rankings culinários com a ajuda dos usuários, elegeu em 2024 o tradicional pão de queijo brasileiro o segundo melhor pão do mundo. Murilo Manzini - Wikimédia Commons















O ranking usou avaliações dadas por usuários do mundo todo, que dão uma nota de 0,5 a 5 para vários pratos típicos. Mae Mu Unsplash















A diferença entre a iguaria brasileira e o primeiro colocado do ranking, um pão original da Colômbia, foi de apenas 0,1 ponto. Ac Farias - Wikimédia Commons















Essa não é a primeira vez que o pão de queijo do Brasil aparece em uma lista do TasteAtlas. Em 2023, o guia elegeu o prato como a terceira melhor comida de café da manhã do mundo. wikimedia commons joy















10) Pandesal (Filipinas): Embora leve esse nome, esse pão não é muito salgado. Pelo contrário, ele é levemente doce e macio, geralmente consumido no café da manhã ou como lanche. wikimedia commons Obsidian Soul















Sua receita leva farinha de trigo, fermento, açúcar, sal, óleo vegetal e água. Além disso, ele é tradicionalmente coberto com farinha de rosca antes de ser assado. wikimedia commons Obsidian Soul















9) Bolo lêvedo (Portugal): É um tipo de pão doce originário da região dos Açores, em Portugal, especialmente da ilha de São Miguel. reprodução youtube















Esses pães são redondos, macios e ligeiramente doces, com uma textura semelhante à de um pão de hambúrguer, mas mais denso e com sabor marcante. reprodução youtube















8) Pan de Queso (Colômbia): Essa versão de pão de queijo colombiana é feita farinha de trigo ou farinha de milho, queijo (geralmente queijo branco colombiano ou queijo costeño), ovos, leite e manteiga. wikimedia commons nelson suarez















O Pan de Queso é mais macio e leve, enquanto o pão de queijo brasileiro tende a ser mais crocante e firme. wikimedia commons Ahoraes















7) New York City Bagles (Estados Unidos): Esses pães são famosos por sua textura densa, com uma crosta levemente crocante. A preparação envolve um processo longo de fermentação e cozimento até chegar no resultado final. pixabay















Originários da comunidade judaica de imigrantes da Polônia que se estabeleceram em Nova York, os bagels se tornaram um ícone culinário da cidade. Nils por Pixabay















6) Almojábana (Colômbia e Porto Rico): Este pão é conhecido por sua textura leve e macia e seu sabor levemente adocicado. Os ingredientes incluem farinha de milho, queijo fresco, ovos, leite e açúcar. wikimedia commons La Guaflería















A almojábana é frequentemente consumida no café da manhã ou como lanche da tarde, muitas vezes acompanhada de café, chocolate quente ou outras bebidas. reprodução youtube















5) Pan de yuca (Equador e Colômbia): Muito parecido com o pão de queijo brasileiro, o pan de yuca é levemente salgado, com sabor marcante de queijo e uma textura macia, com uma crosta crocante. reprodução















Ele é feito com base em fécula de mandioca (polvilho azedo), queijo fresco ralado, leite, ovos, manteiga e sal, resultando em um pão leve, saboroso e nutritivo. reprodução















4) Pampushka (Ucrânia): Esses pequenos pães em forma de bola são geralmente servidas como acompanhamento para pratos principais, especialmente o borscht, uma famosa sopa de beterraba ucraniana. reprodução















Uma característica distintiva das pampushkas é que elas são muitas vezes cobertas com um molho de alho e ervas. Este molho é feito misturando alho picado, endro fresco (ou outras ervas) e óleo vegetal ou manteiga derretida. wikimedia commons MOs810















3) Marraqueta (Bolívia e Chile): Este pão é conhecido por sua crosta crocante e interior macio e areado. Também é conhecida como "pan batido" ou "pan francés" em algumas regiões. wikimedia commons Sheyla Cordova Nuñez















A Marraqueta é comumente consumida com manteiga, queijo, abacate (palta), geleia ou frios, e também é usada para fazer sanduíches. reprodução















2) Pão de queijo (Brasil): Um dos salgados mais populares e queridos do Brasil, o pão de queijo se faz presente em mesas de café da manhã, lanches da tarde e até mesmo como petisco em festas e eventos. Reprodução/@fornodeminas















Tendo sua origem no estado de Minas Gerais, o pão de queijo brasileiro é feito principalmente com polvilho (fécula de mandioca), leite, sal, ovos e queijo, o que lhe confere uma textura e sabor bem característicos. freepik















1) Pan de bono (Colômbia): O pão colombiano eleito o melhor do mundo pelo TasteAtlas é conhecido por sua textura ligeiramente crocante por fora e macia e elástica por dentro. reprodução















Sua origem remonta ao século 19 e desde então o pan de bono se tornou um lanche e café da manhã apreciado em todo o país. Esse pão costuma ser encontrado em padarias, supermercados, feiras livres e até mesmo em carrinhos de rua pela Colômbia. reprodução









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Em uma tigela, coloque o ovo, a tapioca, o queijo ralado, o requeijão e uma pitada de sal. Misture bem até obter uma massa uniforme.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e, se necessário, unte com um pouco de manteiga ou azeite.

Despeje a massa na frigideira e espalhe para formar uma camada uniforme. Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos, até a parte de baixo dourar e a superfície começar a firmar.

Vire com cuidado, coloque a fatia de muçarela em uma das metades e adicione orégano a gosto. Dobre a massa ao meio.

Deixe por mais 1 ou 2 minutos para o queijo derreter e o pão de queijo dourar dos dois lados. Sirva ainda quente.

Dica para deixar o pão de queijo mais saboroso

O segredo para evitar que a massa queime antes de cozinhar por completo é preparar a receita em fogo baixo. Assim, ela consegue dourar aos poucos e manter o interior macio.

Também é possível variar o recheio. Frango desfiado, peito de peru, queijo branco e tomate são algumas opções que combinam com o preparo.

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Para um café da manhã completo, o pão de queijo de frigideira pode ser servido com café, frutas ou suco.