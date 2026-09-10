O novo sabor de um restaurante de hotel na orla de Copacabana

Nada como espanar a poeira, dar uma cor e um rebolado num ambiente sisudo e coroar um ano de trabalho bem-feito. Um ano depois de assumir o italiano Alloro, no hotel Windsor, em Copacabana, no Rio de Janeiro, - por onde passaram chefs com origem na Itália -, a carioca Juliana Magioli serve um menu inteirinho elaborado por ela, mantendo alguns itens que dão certo, mas ainda assim com algum toque de contemporaneidade. São mais de 20 novidades de uma vez só, das entradas às sobremesas.

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Segundo a chef, a repaginada deixou a equipe mais animada e deve atrair um público mais jovem para o hotel, que ainda é tomado em sua maioria pelos hóspedes. “Resolvi reunir pratos de datas festivas, o que soma, por exemplo, clássicos italianos como o espaguete carbonara e um steak tartar para comer com a mão, que vem sobre um mil-folhas de batatas”, comenta.

O básico que funciona e vai muito além disso. Tem momentos do novo menu que passam essa impressão, como a base de stracciatella, sementes de romã e pistache sob crudos de atum (R$ 135).

Uma paixão assumida da chef, desde a época em que trabalhou no restaurante Cipriani (2018 - 2025), do Hotel Copacabana Palace, também no Rio, são as massas. “Quase uma sessão de terapia para mim." Então, o nhoque ganha duas versões, uma delas com pesto trapanese, finalizado com queijo pecorino e servido com lula (R$ 132).







Nhoque ao pesto alla trapanese com lulas e queijo pecorino Tomás Rangel/Divulgação











Na ala de risotos, peça o de carpaccio de camarão com ovas de peixes e alcaparrone - fruto maduro da alcaparreira, a mesma planta que origina a alcaparra (R$ 135). Entre as carnes, a grande aposta é o bife de ancho grelhado, que chega à mesa com batata com páprica defumada, alface romana e tomate cereja grelhados e demi-glace (R$ 205). Um detalhe: ela finaliza o bife com manteiga de ervas.



Outra habilidade da chef, as sobremesas não decepcionam. Quer uma dica diferentona? O entremet de limão-siciliano com gengibre, compota de mirtilo e suspiro crocante de gengibre (R$ 62). Técnica, habilidade, criatividade e coragem de inovar. Com essas medalhas no peito, ela marca seu território, mas não quer cercar, pelo contrário, sua ideia é botar a mesa para que cariocas possam quebrar a barreira e se sentirem convidados e bem-vindos.

Quase engenheira civil







Segundo a chef Juliana Magioli, as mudanças deixaram a equipe mais animada e devem atrair um público mais jovem Tomás Rangel/Divulgação







Por pouco, Juliana Magioli não se tornou engenheira civil. "Quando viajei para a Itália com a minha família, havia acabado de iniciar a faculdade de engenharia civil. Foi meu primeiro contato com a cozinha italiana. Amei conhecer restaurantes familiares, pedir uma massa artesanal e experimentar um vinho da casa. Me encantei pela comida e pelas paisagens", conta.

Naquela época, ela não imaginava que trabalharia em um restaurante como o Cipriani, no Copacabana Palace (uma estrela Michelin), onde ficou por sete anos e chegou ao cargo de sous-chef, participando de eventos internacionais em países como Portugal, Chile e Peru. "Foi lá que realmente descobri a cozinha italiana, conheci seus ingredientes e técnicas e me aprofundei nesse universo."

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