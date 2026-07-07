5 pratos da culinária baiana que aquecem o corpo e a alma nos dias amenos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O inverno em Salvador, com temperaturas mais amenas que variam entre 22°C e 25°C, desperta nos moradores e turistas o desejo por comidas que aquecem e confortam. Longe de ser um frio rigoroso, o clima convida a explorar o lado mais robusto da culinária local, onde ingredientes como azeite de dendê, pimenta e leite de coco são a base de pratos que trazem uma sensação de aconchego e aquecem o corpo e a alma.

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5 pratos baianos para os dias mais frescos

De moquecas cremosas a ensopados potentes, a cozinha baiana oferece receitas repletas de tradição ideais para a estação. Conheça cinco delas:

1. Moqueca Baiana

Um clássico que nunca decepciona. Preparada lentamente em panela de barro, a moqueca combina peixe ou frutos do mar com leite de coco, azeite de dendê, pimentões e coentro. O resultado é um ensopado cremoso e perfumado, servido bem quente, ideal para aquecer o corpo de dentro para fora.

A cremosidade da moqueca baiana, com peixe, pimentões e coentro, é ideal para aquecer o corpo nos dias mais frescos em Salvador. ALLEKO de Getty Images Pro

2. Caldo de Sururu

Considerado um prato revigorante, o caldo de sururu é uma escolha certeira para noites frias. Feito com o pequeno molusco encontrado nos manguezais, o caldo é engrossado com leite de coco e temperado com azeite de dendê, coentro e pimenta. É uma refeição leve, mas ao mesmo tempo potente e reconfortante.

O Caldo de Sururu baiano é uma opção revigorante e saborosa para os dias mais amenos na capital. artbyPixel de Getty Images

3. Vatapá

Com sua textura aveludada, o vatapá é a definição de comida que abraça. A base de pão amanhecido ou farinha de trigo se une a camarão seco, leite de coco, azeite de dendê e amendoim, criando um creme denso e saboroso. Servido quente, funciona tanto como prato principal quanto como acompanhamento.

O vatapá, com sua textura aveludada, é um dos pratos baianos que confortam e aquecem nos dias mais frescos. artbyPixel de Getty Images

4. Bobó de Camarão

Primo do vatapá, o bobó de camarão tem como base um purê de aipim (mandioca), que lhe confere uma cremosidade única. O prato leva camarões frescos refogados em temperos verdes, leite de coco e azeite de dendê. É uma refeição substanciosa, que satisfaz e conforta nos dias de temperatura amena.

A moqueca, um clássico da culinária baiana, é a pedida certa para aquecer e confortar nos dias mais frescos de Salvador. Luiz Henrique Mendes de Getty Images Signature

5. Sarapatel

De origem portuguesa, mas profundamente incorporado à culinária do Recôncavo Baiano, o Sarapatel é um prato para quem gosta de sabores intensos. É um ensopado feito com miúdos e sangue de porco ou carneiro, cozido lentamente com muitos temperos, como hortelã e pimenta. Servido quente com farinha ou arroz, é uma refeição robusta que aquece e dá energia.

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O sarapatel, com seus sabores intensos e preparo robusto, é uma das opções da culinária baiana para aquecer e confortar nos dias mais frescos. gustavomellossa de Getty Images

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.