Dia de chuva em Salvador pede o quê? 5 pratos baianos para aquecer a alma

Quando a chuva chega a Salvador, surge com ela a vontade de um prato que aquece o corpo e a alma. Para soteropolitanos e visitantes, o tempo instável é um convite para mergulhar nos sabores intensos e reconfortantes que só a culinária local oferece. A combinação de dendê, pimenta e frutos do mar transforma qualquer dia cinzento.

Nesses dias, pratos quentes e encorpados ganham a preferência. A busca por uma comida que abraça por dentro guia a escolha de quem precisa se aquecer e espantar a umidade. Pensando nisso, listamos cinco clássicos baianos que são a pedida certa para um dia de chuva na capital.

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Moqueca baiana

O prato é a tradução do conforto. Servida borbulhando na panela de barro, a moqueca perfuma o ambiente com o cheiro inconfundível do azeite de dendê, leite de coco, pimentão e coentro. Seja de peixe, camarão ou mista, ela chega à mesa acompanhada de arroz branco, pirão e farofa, uma refeição completa que aquece imediatamente.

Acarajé

Embora seja um ícone do tabuleiro na rua, o acarajé quentinho, recém-saído do azeite de dendê, é perfeito para aquecer. A massa de feijão-fradinho frita e crocante por fora, recheada com vatapá, caruru e camarão, ganha um toque especial com a pimenta, que eleva a temperatura do corpo e proporciona uma sensação imediata de bem-estar.

Bobó de camarão

A cremosidade do bobó de camarão é um verdadeiro afago no estômago. Feito com aipim cozido e batido, o prato tem uma textura aveludada que combina perfeitamente com o sabor marcante do camarão refogado no dendê e leite de coco. Servido com arroz, é uma opção que sacia e conforta na medida certa.

Caldo de sururu

Leve, mas potente em sabor. O caldo de sururu é uma escolha clássica para dias chuvosos. O molusco, típico dos manguezais da região, é cozido em um caldo rico em temperos, como coentro e pimenta, resultando em uma entrada ou prato principal que esquenta o corpo de dentro para fora e abre o apetite.

Vatapá

Com sua consistência cremosa e sabor complexo, o vatapá é a definição de comida que conforta. O creme de pão amanhecido com camarão seco, leite de coco, amendoim e dendê pode ser consumido puro, com arroz ou como recheio do acarajé. É um prato que representa a essência da cozinha de afeto baiana.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.