Acarajé, moqueca e mais: 5 pratos da culinária baiana para provar

Conheça os sabores e ingredientes que fazem da gastronomia da Bahia uma das mais ricas e famosas do Brasil; saiba onde comer em Belo Horizonte

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
04/03/2026 15:51

Acarajé é um bolinho de feijão-fradinho recheado com vatapá, caruru e vinagrete, um dos pilares da culinária baiana. crédito: Adriano Gadini/ Pixabay

A culinária baiana é uma das mais vibrantes e reconhecidas do Brasil, uma celebração de sabores que mistura influências africanas, indígenas e portuguesas. Com ingredientes marcantes como o azeite de dendê, o leite de coco e as pimentas, os pratos típicos da Bahia oferecem uma experiência única, que pode ser encontrada em diversas partes do país, inclusive em Belo Horizonte.

Conhecer essa gastronomia é fazer uma viagem pela história e cultura do estado. Para quem deseja começar essa jornada, alguns pratos são indispensáveis. Eles representam a essência da cozinha local e são a porta de entrada para um universo de temperos e aromas inesquecíveis.

Acarajé

Símbolo da comida de rua de Salvador, o acarajé é um bolinho feito de massa de feijão-fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê fervente. Depois de frito, ele é cortado ao meio e recheado com vatapá, caruru, camarão seco e vinagrete (salada de tomate, cebola e pimenta). A combinação de texturas e o sabor intenso do dendê fazem dele uma iguaria obrigatória. Considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil, o acarajé também tem grande importância religiosa, sendo uma oferenda sagrada no Candomblé.

Moqueca Baiana

Diferente da versão capixaba, que não leva dendê e utiliza urucum para dar cor, a moqueca baiana se destaca pela presença do azeite de dendê e do leite de coco, que conferem ao prato uma cremosidade e um sabor característicos. O cozido, tradicionalmente preparado em panela de barro, leva peixe, camarão ou outros frutos do mar, junto com pimentões, tomate, cebola e coentro. Geralmente é servida com arroz branco, farofa e pirão.

Vatapá

O vatapá é um creme denso e saboroso que serve tanto como recheio do acarajé quanto como acompanhamento para outros pratos. Sua base é feita com pão amanhecido ou farinha de rosca, camarão seco, leite de coco, azeite de dendê e amendoim ou castanha-de-caju. O resultado é uma mistura rica e aveludada, que equilibra o doce do coco com o salgado do camarão.

Bobó de Camarão

Com uma textura que lembra um purê, o bobó de camarão é feito com mandioca (aipim) cozida e amassada, refogada com camarões frescos em um molho que leva leite de coco, azeite de dendê e temperos verdes. É um prato reconfortante e cheio de sabor, perfeito para ser servido com arroz branco e demonstrar a versatilidade da mandioca na cozinha brasileira.

Abará

Muitas vezes visto como o "irmão" do acarajé, o abará compartilha a mesma massa de feijão-fradinho. A grande diferença está no preparo: em vez de frito, o abará é cozido no vapor, enrolado em folhas de bananeira. Esse processo resulta em uma textura mais macia e úmida. Também pode ser servido com os mesmos recheios do acarajé.

Onde provar os sabores da Bahia em Belo Horizonte

Para quem está na capital mineira, é possível encontrar esses pratos em restaurantes especializados e feiras gastronômicas. A região da Savassi e bairros como Santa Tereza e Funcionários concentram estabelecimentos dedicados à cozinha baiana. Além disso, o Mercado Central de Belo Horizonte abriga pontos que vendem desde o acarajé frito na hora até os ingredientes para quem deseja se aventurar a cozinhar em casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

