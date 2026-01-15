A culinária baiana além do acarajé: 5 pratos que você precisa provar

Pensar na culinária da Bahia é quase sinônimo de sentir o cheiro do dendê e desejar um acarajé quente. No entanto, a riqueza dos sabores baianos se estende muito além do famoso bolinho de feijão-fradinho, revelando um cardápio que mistura influências indígenas, africanas e portuguesas em pratos únicos e memoráveis.

As cozinhas do estado guardam receitas que são verdadeiros patrimônios culturais, oferecendo uma imersão completa em texturas e temperos. De ensopados cremosos a doces que contam histórias, explorar essas iguarias é uma viagem gastronômica obrigatória para quem visita ou mora na região.

Para quem deseja mergulhar de cabeça nessa experiência, selecionamos cinco pratos que mostram a diversidade e a potência da comida local.

Moqueca Baiana

Diferente da versão capixaba, a moqueca baiana é inconfundível pela presença marcante do azeite de dendê e do leite de coco. O prato consiste em um cozido lento de peixe ou frutos do mar, preparado em panela de barro com pimentões coloridos, tomate, cebola e coentro. O resultado é um caldo cremoso e alaranjado, cheio de sabor, ideal para ser servido com arroz branco, pirão e farofa de dendê.

Bobó de Camarão

Outro clássico que conquista paladares é o bobó de camarão. Sua base é um purê aveludado de aipim (mandioca), cozido com leite de coco até atingir uma consistência cremosa. Nele, são adicionados camarões frescos refogados com os temperos tradicionais, como dendê, pimentão e cheiro-verde. É um prato robusto e reconfortante, que expressa a alma da cozinha do Recôncavo.

Vatapá

Embora seja um acompanhamento famoso do acarajé, o vatapá brilha como prato principal. Trata-se de um creme denso feito com pão amanhecido ou farinha de rosca, camarão seco, leite de coco, amendoim, castanha de caju e, claro, azeite de dendê. Com uma textura única e um sabor complexo e levemente picante, é a prova de como ingredientes simples podem se transformar em uma receita sofisticada.

Caruru

Frequentemente associado a celebrações religiosas, especialmente a festa de São Cosme e Damião, celebrada em 27 de setembro, o caruru é um prato de sabor marcante feito à base de quiabo. O legume é cozido e depois misturado a um refogado de camarão seco, amendoim, castanha e temperos. O caruru é servido tradicionalmente com acarajé, vatapá, arroz e outros acompanhamentos, formando um banquete completo.

Cocada Baiana

Para fechar a refeição, a cocada baiana é a sobremesa perfeita. Seja na versão branca, escura (queimada) ou cremosa de colher, o doce encanta pela simplicidade e pelo sabor intenso do coco fresco. Geralmente vendida em tabuleiros pelas ruas, a cocada é um símbolo da doçura e da hospitalidade baiana, finalizando a experiência gastronômica com chave de ouro.

