Como fazer o caldo de mandioca perfeito para esquentar no frio
Aprenda os segredos de um dos pratos mais queridos; veja o passo a passo completo da receita e dicas para não errar no tempero
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Com a chegada do inverno em julho, um dos meses mais frios do ano, um prato se destaca como o preferido para aquecer o corpo e a alma: o caldo de mandioca. Mas para alcançar aquela textura cremosa e o sabor inconfundível que marcam a culinária mineira, alguns segredos são essenciais. A receita, que parece simples, ganha um toque especial com técnicas que garantem o resultado perfeito.
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A base de tudo é a escolha correta do ingrediente principal. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira em outras regiões do Brasil, precisa ser de boa qualidade e bem fresca. O ideal é escolher mandiocas mais maduras e brancas, que ficam mais macias ao cozinhar e desmancham com facilidade, garantindo um caldo aveludado sem a necessidade de adicionar outros espessantes.
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Ingredientes para a receita tradicional
1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços
250 g de linguiça calabresa em rodelas
200 g de bacon em cubos
1 cebola média picada
3 dentes de alho amassados
Cheiro-verde (cebolinha e salsinha) picado a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Azeite ou óleo para refogar
Passo a passo para um caldo cremoso
O primeiro passo é cozinhar a mandioca em uma panela de pressão com água e uma pitada de sal. O ponto ideal é quando ela estiver muito macia, quase desmanchando. Após o cozimento, retire os pedaços da panela e reserve a água. Amasse a mandioca com um garfo ou use um liquidificador para obter um creme liso, adicionando um pouco da água do cozimento para ajudar a bater.
Em outra panela, frite o bacon na própria gordura até ficar dourado e crocante. Retire o bacon e reserve, mas mantenha a gordura na panela. Nela, refogue a linguiça calabresa e, em seguida, adicione a cebola e o alho, cozinhando até ficarem bem dourados. Esse processo é fundamental para criar a base de sabor do prato.
Agora, despeje o creme de mandioca na panela com o refogado. Misture tudo muito bem e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo ocasionalmente para não grudar no fundo. Esse tempo é importante para que todos os sabores se incorporem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
Os segredos que fazem a diferença
Para um resultado ainda mais especial, a dica é não descartar toda a água do cozimento da mandioca. Ela contém amido e ajuda a dar mais cremosidade e sabor ao caldo. Use-a para diluir o creme se ele ficar muito grosso. Outro truque é adicionar o bacon frito e o cheiro-verde apenas na hora de servir. Assim, o bacon permanece crocante e as ervas mantêm seu frescor e aroma. Para uma versão vegetariana, a linguiça e o bacon podem ser substituídos por cogumelos refogados ou queijo, mantendo a base cremosa da receita.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.