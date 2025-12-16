Assine
SOPAS

5 receitas de caldos perfeitos para aquecer nos dias chuvosos em BH

De feijão a mandioquinha: aprenda a fazer pratos quentinhos e deliciosos que combinam com o clima instável da capital mineira; confira o passo a passo

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter
16/12/2025 13:00

Aqueça o corpo e a alma com as sugestões de caldos fáceis e nutritivos para os dias frios crédito: Freepik

O tempo instável em Belo Horizonte, com dias de chuva e temperaturas mais baixas, pede uma comida que abraça. Para aquecer o corpo e a alma, nada melhor do que um caldo quentinho e saboroso.

Reunimos cinco sugestões práticas de caldos que são perfeitos para o clima da capital mineira. São opções que vão desde os sabores mais tradicionais até combinações que trazem um toque especial, ideais para um jantar rápido durante a semana ou para compartilhar com a família no fim de semana.

Caldo de feijão clássico

Um clássico mineiro que nunca falha. Comece cozinhando o feijão de sua preferência até ficar bem macio. Em seguida, bata uma parte dele no liquidificador com um pouco da própria água do cozimento até formar um creme. Reserve o restante dos grãos inteiros.

Em uma panela, refogue bacon picado e calabresa em rodelas. Adicione alho e cebola e deixe dourar. Despeje o feijão batido e os grãos inteiros na panela, misture bem e deixe apurar em fogo baixo. Finalize com cheiro-verde fresco e sirva com torresmo.

Creme de mandioquinha com carne seca

Essa combinação é sucesso garantido. O primeiro passo é dessalgar e cozinhar a carne seca na pressão até ficar macia o suficiente para desfiar. Enquanto isso, cozinhe a mandioquinha em água e sal até amolecer. Bata a mandioquinha no liquidificador com um pouco da água do cozimento.

Refogue a carne seca desfiada com cebola roxa e pimentão. Junte o creme de mandioquinha e deixe cozinhar por alguns minutos para os sabores se misturarem. O resultado é um prato cremoso e muito saboroso.

Sopa de legumes nutritiva

Para quem busca uma opção leve e saudável, esta sopa é perfeita. Pique em cubos pequenos os legumes que tiver na geladeira: cenoura, batata, chuchu, abobrinha e vagem são ótimas escolhas. Em uma panela grande, refogue alho e cebola no azeite.

Adicione os legumes e cubra com água ou caldo de legumes caseiro. Cozinhe até que tudo esteja macio. Para uma versão mais encorpada, pode-se acrescentar macarrão ou arroz. Tempere com sal, pimenta e ervas frescas a gosto.

Caldo verde tradicional

Inspirado na culinária portuguesa, este caldo é simples e delicioso. Cozinhe batatas descascadas e picadas em água com sal. Quando estiverem bem macias, bata no liquidificador com a água do cozimento até obter um creme liso. Em uma panela, frite rodelas de linguiça paio ou calabresa.

Acrescente o creme de batata à panela com a linguiça e deixe ferver. Por último, adicione couve cortada em tiras bem finas e cozinhe por mais dois minutos, apenas para que ela murche sem perder a cor. Sirva com um fio de azeite.

Creme de abóbora com gengibre

Um toque diferente para surpreender o paladar. Cozinhe pedaços de abóbora cabotiá ou moranga em água até ficarem macios. Escorra, mas reserve um pouco da água. Bata a abóbora no liquidificador com um pedaço pequeno de gengibre fresco ralado e, se necessário, um pouco da água reservada para dar a consistência desejada.

Leve o creme ao fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Deixe aquecer bem e sirva em seguida. Fica ótimo acompanhado de sementes de abóbora torradas ou croutons.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

