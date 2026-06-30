Evento celebra a cultura alimentar mineira com programação gratuita

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Em homenagem ao Dia da Gastronomia Mineira, celebrado em 5 de julho, aniversário de Eduardo Frieiro, autor de “Feijão, Angu e Couve”, uma das principais obras sobre a cultura alimentar de Minas Gerais, será realizada a Semana da Cozinha Mineira, no Mercado Central, no Centro de BH.

Painéis, mesas-redondas, cozinhas ao vivo, degustações, oficinas e homenagens compõem a programação do evento – iniciativa da plataforma Cumbucca –, que acontece entre os dias 1º e 3 de junho na Cozinha Interativa Itambé, que fica no andar do estacionamento do Mercado. Toda a programação é gratuita e sujeita à lotação.

Confira, abaixo, a programação completa:

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1º de julho (quarta-feira)



10h - Solenidade de abertura

Recepção com Café Mineiro

10h40 - “Cozinha Mineira: tradição e inovação” - com Leonardo Paixão (Glouton, Ninita, Macaréu e Nicolau).

11h20 - Cozinha ao vivo - preparo de canjica com doce de leite e coco no tacho de cobre, com a chef Fabí Rodrigues (Cumbucca).

14h - “Salvaguarda da Cozinha Afro-Mineira: patrimônio, memória e saberes tradicionais” com Steffane Pereira Santos (IEPHA-MG), Danny Mendes (Jabakule) e Milsane de Paula (Cozinha São Sebastião).

16h - Cozinha ao vivo - “Feijão tropeiro: do gesto ao prato” - com Juliana Duarte (Cozinha Santo Antônio) e José Newton Meneses (UFMG).

18h - Bate-papo com a delegação de Belo Horizonte que participou do Festival Internacional de Gastronomia em Macau, promovendo a cultura alimentar mineira internacionalmente. Participação de Eduardo Cruvinel (Belotur/PBH); Vitor Velloso e Isabela Rocha (Bar Pirex); Bernardo Cançado (@oncevai); e André Castanheira (Café Palhares); e Fernanda Abdallah e Eduardo Pimentel (Feijão Maletta).

2 de julho (quinta-feira)



10h - “Da tradição à inovação: o novo cenário da formação profissional” -com Edson Puiati e Moisés Gonzaga (Senac em Minas).

13h - “Do território à mesa: a cozinha mineira na construção dos destinos”- com Emanuelle Oliveira (Secult-MG), Nathalia Heringer (Sebrae Minas), Erica Maia (IGR Veredas) e Mariela Franca (IGR Grutas).

15h - Cozinha ao vivo – sanduíche de chouriço com linguiça e queijo minas com Márcia Nunes (Dona Lucinha) e Flávio Trombino (Xapuri).

17h -“Gastronomia e sustentabilidade econômica: práticas que impulsionam e desenvolvem” – com Vani Fonseca (Senac em Minas), Rodrigo Bernardini (Instituto ITI) e Julio Fontoura (Município de Ipanema [MG]).

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11h – “Eventos gastronômicos de Minas Gerais e o desenvolvimento dos territórios” – com Simone Lopes (Sebrae Minas) e Ana Sandim (Ingrediente da Vez).

13h – “Terroir Uai: Minas Gerais, território dos vinhos” – com Patrícia Moreira (Secult-MG), Ana Borges (Casa da Uva) e Gustavo Giacchero (Fasano e Seu Vin).

16h – “Turismo e território rural: como a economia circular pode fortalecer a agricultura familiar” – com Rafael Ruh (IGR Caminhos Gerais e FGM), Thatiana Garcia (Emater-MG) e Elizete Aparecida Moura Machado (Epamig Minas).

18h – Cozinha ao vivo – “quitandas: o pão de queijo, o queijo, o porco e o doce de leite” – com a chef Fabí Rodrigues (Cumbucca), Carol Fadel e Maria Clara (Matula Cozinha).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice