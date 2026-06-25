10 curiosidades surpreendentes sobre o queijo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Antes de se tornar um item de degustação, o queijo teve a missão de garantir a sobrevivência humana. Há cerca de 5 mil anos, diferentes povos descobriram uma forma de transformar leite em um alimento durável, muitas vezes por acaso, a partir de enzimas de estômagos de animais usados no transporte.

O alimento acompanhou migrações e sustentou viajantes da Mesopotâmia ao Egito. Kennidy de Bortoli, engenheiro de alimentos e pesquisador eleito melhor queijeiro do Brasil, reuniu curiosidades sobre a evolução do queijo ao longo dos séculos.

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Curiosidades sobre a história do queijo

1. Mais antigo que a escrita

Arqueólogos estimam que a produção de queijo começou há 8 mil anos. A evidência mais antiga foi encontrada na Polônia: potes de cerâmica com gordura de leite datados de 5.500 a.C. O alimento é um exemplo de convergência cultural, pois povos que nunca se encontraram, como egípcios, nômades no Tibete e habitantes do Vale do Indo, tiveram a mesma ideia na mesma época.

2. Símbolo de resistência e exploração

O queijo permitiu a civilizações inteiras sobreviver a invernos rigorosos. Por durar meses, graças a processos como salga e prensagem, viabilizou longas explorações territoriais e garantiu o sustento de exércitos e povos nômades.

3. As vacas vieram de barco para o Brasil

Quando os portugueses chegaram em 1500, não havia vacas no Brasil. As primeiras chegaram de navio em 1534, vindas da colônia de Cabo Verde, na África. Inicialmente, serviam apenas como força de tração nos engenhos, além do fornecimento de carne e couro.

4. Artigo de luxo da "Casa-Grande"

No início, a produção de leite e seus derivados no Brasil era escassa e cara. Os primeiros queijos eram artigos de luxo, de consumo exclusivo dos senhores de engenho e da corte colonial.

5. A origem do mito "manga com leite"

O boato de que comer manga e beber leite faz mal nasceu como uma estratégia de controle social. Os senhores de engenho inventaram a história para impedir que as pessoas escravizadas consumissem o leite das fazendas, ameaçando-as com o medo de uma morte dolorosa.

6. Quilombos como polos produtores

Comunidades de escravizados fugidos aplicaram as técnicas queijeiras aprendidas nos engenhos para garantir a própria subsistência. Relatos históricos indicam que, em alguns quilombos, eles construíam quartos dedicados à fabricação e maturação dos queijos.

7. Da tradição à gastronomia

O queijo se popularizou no Brasil com a expansão da pecuária no século XVIII. Durante o Ciclo do Ouro, surgiu o Queijo Minas Artesanal. No século XIX, imigrantes europeus trouxeram suas tradições para o Sul, dando origem ao Queijo Colonial.

8. O primeiro queijo brasileiro no top 10 mundial

Em 2024, um queijo brasileiro ficou entre os 10 melhores do mundo no "World Cheese Awards". O Passionata, criado no Biopark, leva infusão de maracujá e ajudou a consolidar o terroir brasileiro no cenário global.

9. A lei que protege o sabor no mapa

Para ser chamado de Roquefort, um queijo precisa ser maturado nas cavernas de Roquefort-sur-Soulzon, na França. Essa regra faz parte das Denominações de Origem Protegida (DOP), que vinculam a receita ao território para preservar a tradição e impedir imitações.

10. O queijo que "fala"

Maturadores experientes dão batidas na casca do queijo para ouvir o som e saber se ele está no ponto. Com essa técnica, é possível prever a textura e identificar possíveis defeitos. Para esses mestres, um erro na "audição" pode destruir meses de trabalho.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.