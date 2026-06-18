A história do queijo na Itália: uma viagem de sabores e tradições

Para o historiador Carlo Ginzburg (1939-2026), em sua obra “O Queijo e os Vermes”, o queijo serviu como uma poderosa metáfora para explicar a origem do universo na visão de um moleiro do século XVI. Essa conexão inusitada mostra como esse alimento está profundamente enraizado na cultura italiana, indo muito além da gastronomia. Na Itália, o queijo é história, identidade e um reflexo direto das paisagens e tradições de cada região.

A jornada pelos queijos italianos é uma verdadeira viagem pelo país. No norte, o clima mais frio e as pastagens alpinas dão origem a queijos robustos, como o Gorgonzola, um tradicional queijo de mofo azul das regiões da Lombardia e Piemonte, e o Parmigiano-Reggiano, conhecido como o "rei dos queijos". A produção deste último segue regras rígidas de Denominação de Origem Protegida (DOP), garantindo sua qualidade e sabor inconfundíveis.

Leia Mais

Descendo para o centro e sul do país, o cenário muda. O leite de ovelha se torna protagonista, resultando em queijos como o Pecorino Romano, de sabor salgado e intenso, um ingrediente fundamental em pratos clássicos romanos como Cacio e Pepe, Carbonara e Amatriciana. Na Campânia, o leite de búfala é transformado na cremosa Mozzarella di Bufala, um queijo fresco que representa a simplicidade e a riqueza do Mediterrâneo.

Além dos nomes famosos, existem centenas de produtores artesanais que mantêm vivas receitas seculares. São queijos menos conhecidos, como o Caciocavallo, maturado pendurado "a cavalo" em uma viga de madeira, ou a Burrata da Puglia, uma explosão de cremosidade que combina mozzarella e creme de leite fresco.

Como harmonizar queijos italianos

Aprender a combinar os queijos italianos enriquece a experiência de degustação. A regra principal é buscar o equilíbrio entre os sabores. Queijos duros e envelhecidos, como o Parmigiano-Reggiano, pedem vinhos tintos encorpados ou podem ser servidos com mel e nozes para um contraste de texturas.

Os queijos de mofo azul, como o Gorgonzola, têm um sabor picante que é suavizado por vinhos de sobremesa ou geleias de frutas, como a de figo. Já os queijos frescos e suaves, como a Mozzarella di Bufala ou a Ricotta, combinam perfeitamente com vinhos brancos leves, tomates frescos, manjericão e um fio de azeite de oliva extravirgem.

Para os queijos de ovelha, como o Pecorino, a harmonização pode variar conforme sua maturação. Os mais jovens vão bem com vinhos brancos, enquanto os mais curados se destacam ao lado de tintos de corpo médio. Essa versatilidade é o que torna a cultura dos queijos italianos um campo infinito de descobertas e sabores.

Assim, como na cosmogonia do moleiro de Ginzburg, cada queijo italiano conta uma história, transformando simples ingredientes em um universo de sabores que narra a própria história da Itália.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.