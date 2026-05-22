Morre Carlo Petrini, fundador do movimento Slow Food, aos 76 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O italiano Carlo Petrini, um dos fundadores do Slow Food, morreu nessa quinta-feira (21/5), aos 76 anos, na cidade de Bra, na Itália. A morte foi comunicada pela organização criada por ele, em um texto no site oficial e em uma postagem nas redes sociais.

Além do Slow Food, ele fundou o encontro internacional Terra Madre e a Universidade de Ciências Gastronômicas em Pollenzo, na Itália. O movimento hoje possui duas mil comunidades em vários países.

"Por meio dessas iniciativas, ele deu forma a um movimento global enraizado nos valores da comida boa, limpa e justa para todos, conectando comunidades, agricultores, artesãos da gastronomia, chefs, ativistas e jovens em todo o mundo", diz a nota sobre a morte.

O movimento criado por ele se opõe à padronização dos gostos e à perda da cultura gastronômica.

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Petrini considerado um líder visionário e gostava de repetir a frase "quem semeia utopia, colhe realidade".