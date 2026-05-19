Mascate reinaugura na Savassi e anuncia nova unidade no Padre Eustáquio

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Provavelmente os seis meses de reforma deixaram, em clientes e turistas de BH, a saudade de beber Xeque Mate no Mascate, localizado naquela esquina movimentada das ruas Sergipe e Fernandes Tourinho, na Região da Savassi.

Para a felicidade de muitos, o espaço foi reaberto na última semana e conta, agora, com mesas e cadeiras em um parklet, além de cardápio de comidas (assim como já faz a unidade do Bairro Floresta, na Região Leste de BH).

O menu é pensado em petiscos para compartilhar, a exemplo do bolinho de carne com jiló, pimenta-de-cheiro e muçarela (R$ 28, com seis unidades), e dos espetinhos de frango (R$ 19) acompanhados de batata chips de molho de mostarda e mel.

“Nós percebemos que poderíamos estender uma experiência mais completa nas nossas unidades, que passasse pela estrutura, gastronomia, bebidas e pela qualidade musical, que sempre foi o que buscamos. Em breve serviremos também pratos no almoço, por ser uma região com muitos escritórios e empresas”, conta Sarah Fernandes, sócia-proprietária da rede de bares Mascate.

Raspadinhas

As novidades também passam pela oferta de bebidas. Em breve, a marca deve lançar, na unidade da Savassi, drinques não alcoólicos em forma de raspadinhas em parceria com o mixologista Filipe Brasil. “Posso dizer que a ideia das raspadinhas é ser uma bebida completa e deliciosa sem álcool, mas que pode se transformar em drinques alcoólicos e ainda ser combinada com as nossas principais bebidas, Xeque Mate e Mascate Drinks”, comenta a sócia.

Expansão

Ainda neste semestre, a Mascate deve abrir uma unidade nova no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH. “O público universitário na região é um atrativo, um ponto a favor que caminha junto com a intenção genuína de recuperar um espaço do bairro que já teve sua fase de boêmia e que foi desativado”, afirma Sarah, reforçando o desejo de retomar essa ligação da região com a boemia.

Além da Savassi e da unidade a ser aberta no Padre Eustáquio, o grupo conta com uma loja no Centro, no Mercado Novo, e outra no Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira. Fora de Belo Horizonte, o bar está presente em Caraíva (BA) desde janeiro deste ano.

Serviço

Mascate - unidade Savassi

Rua Sergipe, 1389, Funcionários

(31) 99527-2984

De terça a quinta, das 17h à 00h

Sexta e sábado, das 17h à 01h

Domingo, das 16h às 22h

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima