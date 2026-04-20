Nutella lança novo sabor depois de 60 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após seis décadas mantendo sua icônica receita original de avelã com cacau praticamente intocada, a Ferrero decidiu sacudir o mercado. A marca anunciou o lançamento da Nutella Peanut, nova variante que combina o creme clássico com o sabor de amendoim torrado.

O anúncio foi feito no "Today Show", popular programa da TV americana, marcando a maior inovação de portfólio da marca desde a criação, em 1964.

Segundo a empresa, a novidade não é uma pasta de amendoim comum, mas uma fusão. A Ferrero manteve a base cremosa que conquistou o mundo, adicionando o toque do amendoim para atender a um pedido antigo dos consumidores.

"Nossos fãs pedem isso há anos. Nós os ouvimos, e o lanche da tarde nunca mais será o mesmo", afirmou Noah Szporn, vice-presidente sênior da Ferrero América do Norte.

Szporn ainda brincou com o fato de a marca estar sempre em busca de novos horizontes. "Quando um pote de Nutella viraliza flutuando no espaço, você começa a achar que tudo é possível", disse, citando que a pasta de avelã foi levada por astronautas do Artemis II.

Para celebrar a chegada do novo sabor à linha fixa, a marca preparou uma ação de peso em solo americano, com uma loja pop-up exclusiva em Nova York, nos Estados Unidos, nos dias 16 e 17 de maio. Além de degustação da Nutella Peanut, a loja vai contar com experiências sensoriais e distribuição de brindes personalizados.

E quando chega ao Brasil?

Embora o lançamento já esteja disponível em toda a América do Norte, a Ferrero Brasil ainda não confirmou uma data para a estreia em território nacional. No entanto, o otimismo é alto.

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Como a Nutella Peanut não é uma edição limitada, mas um novo integrante do catálogo fixo, e a expectativa é que o produto chegue às prateleiras brasileiras nos próximos meses. A estratégia de expansão global da marca costuma incluir o Brasil como um dos mercados prioritários para novidades de portfólio.