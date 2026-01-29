Hamburgueria vai distribuir 100 sanduíches grátis na inauguração

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Tem mais novidade chegando ao setor gastronômico de Belo Horizonte e região. Desta vez, trazemos uma boa notícia sobretudo para os moradores do Vila da Serra, bairro em Nova Lima, município na Grande BH. Isso porque, nesta sexta (30/1), a hamburgueria carioca T.T. Burger, fundada pelo chef Thomas Troisgros, abrirá uma unidade lá.

Além desse novo espaço, belo-horizontinos e nova-limenses vão ganhar uma ação especial de presente. Amanhã, dia da inauguração da nova loja do T.T. Burger, a marca vai distribuir gratuitamente 100 hambúrgueres para as 100 primeiras pessoas que chegarem antes das 12h e se inscreverem no link da campanha, disponível no perfil no Instagram da hamburgueria (@t.t.burger).

Por dentro do cardápio

Se você não chegar a tempo de conseguir o seu sanduíche gratuito, aproveite para experimentar algum clássico da casa. Uma sugestão sem erro é o T.T. Burger (R$ 59,90), que leva blend de 180g, queijo meia cura derretido, tomate e alface orgânica, picles de cebola roxa agridoce e molho T.T. no pão pintado.

Para quem quiser sair da zona de conforto e experimentar novos sabores, o T.T. Trufado (R$ 59,90) é uma boa pedida. O sanduíche é composto por blend de 180g, queijo meia cura derretido, cebola caramelizada no balsâmico e maionese de trufas brancas no pão pintado.

Para acompanhar, a batata frita é um clássico que funciona. A versão tradicional, com sal e pimenta, sai a R$ 19,90. A Batata do Thomas, por sua vez, a favorita do chef Thomas Troisgros, é uma porção de chips marinada no vinagre e finalizada com sal de vinagre. O valor dela é R$ 24,90.

São cinco sabores de milkshakes oferecidos pela marca Alex Woloch/Divulgação

Os milkshakes também são um chamariz da rede, disponíveis em 5 sabores: cheesecake de goiabada com cream cheese, compota de goiabada e biscoito; Ovomaltine; doce de leite; brownie com calda de Nutella; e Nutella com calda de chocolate. Eles são comercializados em copos de 300ml (R$ 19,90) e 400ml (R$ 24,90).

Opções vegetarianas

Os vegetarianos não ficam de fora e contam com uma seção dedicada a eles no menu da hamburgueria. São dois sanduíches feitos com hambúrguer vegetal: o Futuro T.T, com queijo meia cura, tomate, alface, cebola roxa agridoce e molho T.T no pão pintado; e Futuro Trufado, com queijo meia cura derretido, cebola caramelizada no balsâmico e maionese de trufas brancas também no pão pintado. Cada um é vendido por R$ 59,90.

Serviço

T.T. Burger Vila da Serra

Alameda Oscar Niemeyer, 1369, A, Vila da Serra, Nova Lima (MG)

De domingo a quinta, das 12h à 00h

Sexta e sábado, das 12h às 2h

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino