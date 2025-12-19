Tendências do Verão 2025/26: pratos com mais cor, frescor e brasilidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O verão 2025/26 promete transformar os cardápios de restaurantes por todo o Brasil. A grande aposta para a estação mais quente do ano são pratos que combinam mais cor, frescor e um forte toque de brasilidade. A tendência, apontada em um levantamento da Unilever Food Solutions, acompanha a busca dos consumidores por refeições leves e visualmente impactantes, ideais para compartilhar nas redes sociais.

Com a chegada do calor, cresce a preferência por saladas criativas, proteínas grelhadas e preparos frios. Ingredientes como frutas tropicais, folhas, cítricos e ervas aromáticas ganham destaque. A ideia é criar menus que sejam não apenas saborosos, mas também práticos para a operação da cozinha, com preparos rápidos que não sobrecarreguem a equipe.

Pratos com ingredientes de origem brasileira, como caju, manga, coco e maracujá, estarão em alta. A valorização da sazonalidade ajuda a controlar custos e a garantir o frescor dos alimentos. Além disso, há um interesse crescente por opções ricas em fibras e proteínas vegetais, como pratos à base de lentilha, grão-de-bico e feijão branco.

Prato bonito vende mais

A estética digital se tornou um fator decisivo no sucesso de um prato. A montagem, as cores vibrantes e um visual organizado aumentam a percepção de qualidade do cliente antes mesmo da primeira garfada. No verão, o apelo de uma comida que parece refrescante é imediato.

Nas redes sociais, o impacto é ainda maior. Uma imagem atraente gera desejo, incentiva o compartilhamento e funciona como um convite para novos clientes. A máxima de que as pessoas “comem com os olhos” nunca foi tão verdadeira, e um prato fotogênico pode impulsionar o movimento do estabelecimento.

Como atualizar o cardápio

Para os restaurantes que desejam inovar, mas têm receio de fazer grandes mudanças, a recomendação é começar de forma estratégica. O verão é o período ideal para testar novas receitas, como combinações tropicais ou molhos cítricos para grelhados.

Introduzir poucas novidades e observar a reação do público nas primeiras semanas é um bom caminho. A aceitação dos clientes e a percepção da equipe de salão servem como o principal termômetro para decidir o que permanece no menu. Às vezes, pequenos ajustes são suficientes para revitalizar a oferta e surpreender os frequentadores.

O segredo é ouvir o que os clientes e a própria equipe têm a dizer, pois eles fornecem pistas valiosas. Inovar não significa arriscar no escuro, mas sim entender o ambiente e entregar pratos que façam sentido para o público do restaurante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.