Assine
overlay
Início Degusta
ONDE IR?

Confira a agenda gastronômica do fim de semana (15 e 16/11)

Aqui, você descobre eventos culinários ideais para todos os gostos

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
14/11/2025 19:15

compartilhe

SIGA
x
A tilápia empanada será servida na última edição da Feirinha Aproxima de 2025
A tilápia empanada será servida na última edição da Feirinha Aproxima de 2025 crédito: Victor Schwaner/ Divulgação

Sempre bate aquela dúvida sobre o que fazer ou onde ir na hora de sair de casa, né? Nesses momentos, nada melhor do que consultar um guia que te informe e te indique o melhor programa de acordo com sua personalidade e suas necessidades. Por isso, semanalmente produzimos agendas gastronômicas que trazem ao leitor o que há de melhor e mais saboroso acontecendo na cidade. Veja os eventos gastronômicos agendados para este fim de semana (15 e 16/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Festa do camarão

Acarajé de 1,5 kg servido no Mercado de Origem de Santa Tereza
Acarajé de 1,5 kg servido no Mercado de Origem de Santa Tereza BS Fotografias/ Divulgação

No sábado e no domingo (15 e 16/11), o Mercado de Origem do Santa Tereza, no bairro de mesmo nome, na Região Leste de BH, vai receber a Festa do Camarão. Esse ingrediente tão amado pelos brasileiros ganhará protagonismo e aparecerá em pastéis, acarajé, porções etc. O mais impressionante é que o festival vai oferecer um acarajé de um quilo e meio.

Serviço

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza Mercado de Origem de Santa Tereza)
Sábado e domingo (15 e 16/11), das 10h às 18h
Entrada gratuita

Pork n’ Roll

A Praça José Mendes Jr., na Região da Savassi, vai sediar, neste sábado (15/11), um evento especial para amantes de rock e de carne de porco. O Pork N’ Roll contará com dez estações de venda de carne suína preparada de diferentes maneiras. Torresmo, leitão à pururuca e costelinha com molho barbecue são alguns dos pratos servidos na festa, que terá entrada gratuita (mediante retirada de ingressos).

Serviço

Praça José Mendes Jr., Savassi
Sábado (15/11), a partir das 12h
Retirada de ingressos pelo Sympla

Feirinha Aproxima

Torresmo servido na Feirinha Aproxima
Torresmo servido na Feirinha Aproxima Victor Schwaner/ Divulgação

A última edição do ano da já tradicional Feirinha Aproxima vai acontecer neste sábado (15/11), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. O evento vai reunir diversos estabelecimentos que servem comidas variadas, que vão de pratos portugueses a salgados árabes.

Massas artesanais, empanadas argentinas, arroz de pato, torresmo, quibe e esfirra, feijão-tropeiro, pastel, sorvete de diversos sabores e pão com linguiça são alguns dos pratos que poderão ser degustados.

Os clientes também poderão comprar itens como geleias, molhos artesanais e queijos vindos diretamente do Serro (MG). Vale ressaltar que a entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.

Serviço

Rua Timbiras, 560, Funcionários (UniArnaldo Centro Universitário)
Sábado (15/11), das 10h às 17h
Entrada gratuita

Encontro cervejeiro

Difícil encontrar por aí quem não goste de cerveja. Por isso, um encontro cervejeiro não soa nada mal para o fim de semana. O evento que une a bebida à música vai acontecer neste sábado (15/11), no Mercado de Origem do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH.

Quem passar por lá vai poder apreciar mais de 40 rótulos de cervejas artesanais.

Serviço

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D’Água
Sábado (15/11), a partir das 14h
Entrada gratuita

Festival Degustar

O Festival Degustar, que acontece neste domingo, no Minas Shopping, no Bairro União, Região Nordeste da cidade, reúne amantes de carros antigos, rock e gastronomia.

O cardápio do evento é diverso e oferece carne de sol, macarrão na chapa, fígado com jiló, sanduíche de pernil, cookies, coxinha, bolinho de costela, espetinhos, hambúrguer, feijão-tropeiro etc.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Avenida Cristiano Machado, 4000, União (estacionamento G2 do Minas Shopping)
Domingo (16/11), das 10h às 19h
Ingressos pelo Sympla (cortesia até 12h ou R$ 20 pelo ingresso unissex)

Tópicos relacionados:

agenda eventos festivais festival-gastronomico festivaldegastronomia gastronomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay