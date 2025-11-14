Confira a agenda gastronômica do fim de semana (15 e 16/11)
Aqui, você descobre eventos culinários ideais para todos os gostos
Sempre bate aquela dúvida sobre o que fazer ou onde ir na hora de sair de casa, né? Nesses momentos, nada melhor do que consultar um guia que te informe e te indique o melhor programa de acordo com sua personalidade e suas necessidades. Por isso, semanalmente produzimos agendas gastronômicas que trazem ao leitor o que há de melhor e mais saboroso acontecendo na cidade. Veja os eventos gastronômicos agendados para este fim de semana (15 e 16/11):
Festa do camarão
No sábado e no domingo (15 e 16/11), o Mercado de Origem do Santa Tereza, no bairro de mesmo nome, na Região Leste de BH, vai receber a Festa do Camarão. Esse ingrediente tão amado pelos brasileiros ganhará protagonismo e aparecerá em pastéis, acarajé, porções etc. O mais impressionante é que o festival vai oferecer um acarajé de um quilo e meio.
Serviço
Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza Mercado de Origem de Santa Tereza)
Sábado e domingo (15 e 16/11), das 10h às 18h
Entrada gratuita
Pork n’ Roll
A Praça José Mendes Jr., na Região da Savassi, vai sediar, neste sábado (15/11), um evento especial para amantes de rock e de carne de porco. O Pork N’ Roll contará com dez estações de venda de carne suína preparada de diferentes maneiras. Torresmo, leitão à pururuca e costelinha com molho barbecue são alguns dos pratos servidos na festa, que terá entrada gratuita (mediante retirada de ingressos).
Serviço
Praça José Mendes Jr., Savassi
Sábado (15/11), a partir das 12h
Retirada de ingressos pelo Sympla
Feirinha Aproxima
A última edição do ano da já tradicional Feirinha Aproxima vai acontecer neste sábado (15/11), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. O evento vai reunir diversos estabelecimentos que servem comidas variadas, que vão de pratos portugueses a salgados árabes.
Massas artesanais, empanadas argentinas, arroz de pato, torresmo, quibe e esfirra, feijão-tropeiro, pastel, sorvete de diversos sabores e pão com linguiça são alguns dos pratos que poderão ser degustados.
Os clientes também poderão comprar itens como geleias, molhos artesanais e queijos vindos diretamente do Serro (MG). Vale ressaltar que a entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.
Serviço
Rua Timbiras, 560, Funcionários (UniArnaldo Centro Universitário)
Sábado (15/11), das 10h às 17h
Entrada gratuita
Encontro cervejeiro
Difícil encontrar por aí quem não goste de cerveja. Por isso, um encontro cervejeiro não soa nada mal para o fim de semana. O evento que une a bebida à música vai acontecer neste sábado (15/11), no Mercado de Origem do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH.
Quem passar por lá vai poder apreciar mais de 40 rótulos de cervejas artesanais.
Serviço
Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D’Água
Sábado (15/11), a partir das 14h
Entrada gratuita
Festival Degustar
O Festival Degustar, que acontece neste domingo, no Minas Shopping, no Bairro União, Região Nordeste da cidade, reúne amantes de carros antigos, rock e gastronomia.
O cardápio do evento é diverso e oferece carne de sol, macarrão na chapa, fígado com jiló, sanduíche de pernil, cookies, coxinha, bolinho de costela, espetinhos, hambúrguer, feijão-tropeiro etc.
Serviço
Avenida Cristiano Machado, 4000, União (estacionamento G2 do Minas Shopping)
Domingo (16/11), das 10h às 19h
Ingressos pelo Sympla (cortesia até 12h ou R$ 20 pelo ingresso unissex)