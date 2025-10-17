Confira a agenda gastronômica do fim de semana (18 e 19/10)
Nos próximos dias, os apaixonados pela culinária alemã poderão curtir as festas que homenageiam o país europeu
Outubro é o mês das diversas edições da Oktoberfest, a tradicional festa de rua criada em 1810 em Munique, na Alemanha. Em Belo Horizonte, apesar da distância geográfica e dos séculos que se passaram desde a primeira celebração, essa tradição é celebrada com entusiasmo todos os anos.
Nesta edição da nossa agenda gastronômica semanal, você vai conhecer três versões da Oktoberfest que acontecem em BH neste fim de semana. Confira!
O bar Porks, em sua unidade no Centro de Belo Horizonte, está no clima da Oktoberfest até domingo (19/10). Durante a primeira hora de funcionamento, qualquer chope de torneira está sendo vendido pela metade do preço.
Linguiça artesanal com mostarda, além de um petisco alemão com salsichão e mostarda, são itens especiais oferecidos nos próximos dias. A programação inclui shows ao vivo. Para mais detalhes, basta acessar o perfil do bar.
Serviço
Avenida Álvares Cabral, 534, Centro
De terça a quinta, das 17h à 00h
Sexta, das 17h à 01h
Sábado, das 15h à 01h
Domingo, das 15h às 23h
Santa Tereza
O Mercado Distrital de Santa Tereza vai receber, neste fim de semana, uma Oktoberfest.
Dentre as atrações gastronômicas, é possível encontrar salsichões, linguiça, bolinho de carne, sanduíche de peixe, joelho de porco defumado, batatas salteadas, chucrute e outras delícias típicas da Alemanha.
Serviço
Rua São Gotardo, 273 (Mercado Distrital Santa Tereza)
Sábado e domingo (18 e 19/10), das 10h às 21h
Retirada de ingresso pelo link
Na praça
A praça José Mendes Jr., na Savassi, também será palco de uma festa alemã neste sábado (18/10). O evento é democrático, para além da gratuidade dos ingressos; afinal, há opções de comidas para todos os gostos: cerveja, batata, hambúrguer, pizza, além de frios e até mesmo comida japonesa, que também fazem parte do evento.
A delicatessen alemã Haag também vai levar seus produtos tradicionais (como linguiças e salsichas) para a festa.
Serviço
Praça José Mendes Jr., Savassi
Sábado (18/10), a partir das 14h
Retirada de ingressos pelo link