5 pratos da culinária alemã para conhecer e fazer em casa
Explore sabores que vão muito além da salsicha; aprenda receitas fáceis para surpreender a família
compartilheSiga no
Na Alemanha é possível encontrar uma das culturas mais ricas da Europa, especialmente sua gastronomia, que vai muito além da imagem popular de salsicha com cerveja.
A culinária alemã é diversa, com pratos robustos e cheios de sabor que refletem as tradições de cada região do país. São receitas que aquecem, confortam e reúnem a família ao redor da mesa. O melhor de tudo é que muitos desses sabores podem ser recriados na sua cozinha com ingredientes simples e técnicas fáceis de aprender.
Leia mais
-
-
Comidas típicas de Minas Gerais: receitas e sabores que contam histórias
-
Da França a Minas, conheça técnicas que fazem toda a diferença na cozinha
Schnitzel: O bife empanado perfeito
Um dos pratos mais emblemáticos e amados da Alemanha, o Schnitzel é a prova de que a simplicidade pode ser deliciosa. Trata-se de um bife fino, tradicionalmente de vitela (Wiener Schnitzel) ou porco (Schweineschnitzel), que é empanado e frito até ficar dourado e crocante por fora, mas suculento por dentro.
É uma refeição versátil, servida comumente com fatias de limão para equilibrar a fritura. Acompanha bem salada de batatas, batatas fritas ou Spätzle. A versão com carne de porco é a mais comum no dia a dia alemão e também a mais acessível para fazer em casa.
Ingredientes
-
4 bifes de lombo de porco (com cerca de 1,5 cm de espessura)
-
1 xícara de farinha de trigo
-
2 ovos grandes
-
2 xícaras de farinha de rosca
-
Sal e pimenta do reino a gosto
-
Óleo para fritar
-
Fatias de limão para servir
Modo de preparo
-
Coloque os bifes entre duas folhas de plástico filme e, com um martelo de carne, bata até que fiquem bem finos, com cerca de 0,5 cm de espessura. Tempere ambos os lados com sal e pimenta.
-
Prepare três pratos fundos. No primeiro, coloque a farinha de trigo. No segundo, bata os ovos. No terceiro, coloque a farinha de rosca.
-
Passe cada bife primeiro na farinha de trigo, cobrindo completamente e retirando o excesso. Em seguida, mergulhe no ovo batido e, por último, passe na farinha de rosca, pressionando levemente para aderir bem.
-
Aqueça uma quantidade generosa de óleo em uma frigideira grande em fogo médio-alto. O óleo deve ser suficiente para cobrir metade da espessura do bife.
-
Frite um ou dois bifes de cada vez por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até que fiquem dourados e crocantes.
-
Retire os bifes da frigideira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva imediatamente com fatias de limão.
Käsespätzle: A versão alemã do macarrão com queijo
Imagine uma massa fresca, macia e irregular, semelhante a pequenos nhoques, coberta com camadas de queijo derretido e cebola frita crocante. Esse é o Käsespätzle, um prato típico do sul da Alemanha que é a definição de comida afetiva. É o equivalente alemão ao macarrão com queijo, mas com uma textura e sabor únicos.
Fazer a massa do Spätzle em casa é mais fácil do que parece e não exige equipamentos sofisticados. Um simples escorredor de macarrão com furos grandes pode ser usado para pingar a massa na água fervente, criando o formato característico.
Ingredientes
-
2 xícaras de farinha de trigo
-
1 colher de chá de sal
-
1/4 colher de chá de noz-moscada ralada
-
2 ovos grandes
-
3/4 xícara de leite ou água
-
200g de queijo Emmental ou Gruyère ralado
-
2 cebolas grandes fatiadas finamente
-
3 colheres de sopa de manteiga
Modo de preparo
-
Em uma tigela, misture a farinha, o sal e a noz-moscada. Em outra tigela, bata os ovos com o leite. Despeje os líquidos sobre os ingredientes secos e misture com uma colher de pau até formar uma massa lisa e elástica. Deixe descansar por 15 minutos.
-
Enquanto isso, em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e adicione as cebolas fatiadas. Cozinhe lentamente, mexendo ocasionalmente, até que fiquem bem douradas e caramelizadas. Reserve.
-
Leve uma panela grande com água e sal para ferver. Posicione um escorredor de macarrão com furos grandes sobre a panela. Despeje parte da massa no escorredor e pressione com uma espátula, forçando a massa a passar pelos furos e cair na água.
-
Cozinhe o Spätzle até que ele suba para a superfície, o que leva cerca de 2 a 3 minutos. Retire com uma escumadeira e escorra.
-
Em uma travessa, alterne camadas de Spätzle quente e queijo ralado. Finalize com as cebolas caramelizadas por cima e sirva imediatamente.
Kartoffelsalat: salada de batata como você nunca viu
Esqueça a salada de batata com maionese. Na Alemanha, especialmente no sul, a Kartoffelsalat é completamente diferente. Servida morna ou em temperatura ambiente, ela é temperada com um molho à base de vinagre, caldo de carne, óleo e mostarda. O resultado é um prato leve, com um sabor agridoce que surpreende o paladar.
O segredo está em despejar o molho quente sobre as batatas recém-cozidas e fatiadas. Elas absorvem o tempero de uma maneira única, resultando em uma salada incrivelmente saborosa que combina perfeitamente com Schnitzel ou salsichas.
Ingredientes
-
1 kg de batatas firmes (tipo asterix)
-
150g de bacon em cubos
-
1 cebola roxa picada
-
200 ml de caldo de carne quente
-
4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
-
2 colheres de sopa de óleo vegetal
-
1 colher de sopa de mostarda Dijon
-
Sal, pimenta do reino e uma pitada de açúcar a gosto
-
Salsinha fresca picada para decorar
Modo de preparo
-
Cozinhe as batatas com casca em água salgada até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra, deixe esfriar um pouco, descasque e corte em rodelas de 0,5 cm de espessura.
-
Enquanto as batatas cozinham, frite o bacon em uma frigideira até ficar crocante. Retire o bacon e reserve, deixando a gordura na panela.
-
Na mesma frigideira, refogue a cebola picada na gordura do bacon até ficar macia.
-
Adicione o caldo de carne quente, o vinagre, o óleo, a mostarda, o sal, a pimenta e o açúcar. Deixe ferver por um minuto, mexendo para dissolver os temperos.
-
Despeje o molho quente sobre as batatas fatiadas e misture delicadamente. Adicione o bacon crocante e a salsinha. Deixe a salada descansar por pelo menos 30 minutos antes de servir para que os sabores se incorporem.
Sauerbraten: um assado com sabor intenso
Considerado por muitos o prato nacional da Alemanha, o Sauerbraten é um assado de carne que passa por um processo de marinação de vários dias. Esse banho em uma mistura de vinagre, vinho e especiarias deixa a carne incrivelmente macia e com um sabor agridoce complexo e profundo. É um prato para ocasiões especiais.
A receita exige planejamento, mas o cozimento lento e o resultado final compensam o esforço. O molho, feito com o líquido da marinada e engrossado, é a estrela do prato e tradicionalmente servido com Knödel (bolinhos de batata ou pão) ou Spätzle.
Ingredientes
-
1,5 kg de um corte de carne para assar (como coxão duro ou acém)
-
2 xícaras de vinagre de vinho tinto
-
2 xícaras de água
-
1 cebola grande em rodelas
-
1 cenoura em rodelas
-
Folhas de louro, grãos de pimenta preta e cravos-da-índia a gosto
-
Sal e pimenta
-
2 colheres de sopa de óleo
Modo de preparo
-
Em uma panela, ferva o vinagre, a água, a cebola, a cenoura e as especiarias. Deixe esfriar completamente.
-
Coloque a carne em um recipiente não metálico e despeje a marinada fria sobre ela, garantindo que a carne esteja totalmente submersa. Cubra e leve à geladeira por 3 a 5 dias, virando a carne uma vez por dia.
-
Retire a carne da marinada e seque-a bem com papel toalha. Coe a marinada e reserve o líquido e os vegetais separadamente. Tempere a carne com sal e pimenta.
-
Aqueça o óleo em uma panela grande e sele a carne por todos os lados até dourar. Retire a carne da panela.
-
Adicione os vegetais reservados da marinada à panela e refogue por alguns minutos. Volte a carne para a panela e adicione o líquido da marinada coado.
-
Leve para ferver, reduza o fogo, tampe e cozinhe lentamente por cerca de 3 a 4 horas, ou até que a carne esteja muito macia. Retire a carne, coe o molho e, se necessário, engrosse-o com um pouco de amido de milho dissolvido em água fria antes de servir sobre a carne fatiada.
Apfelstrudel: a sobremesa clássica de maçã
Embora sua origem seja austríaca, o Apfelstrudel é uma sobremesa tão popular na Alemanha, especialmente na região da Baviera, que se tornou parte essencial de sua cultura gastronômica. É um rocambole de massa fina e crocante recheado com maçãs, passas, canela e migalhas de pão tostadas na manteiga.
Para facilitar o preparo em casa, a massa folhada ou a massa filo compradas prontas são excelentes alternativas à massa tradicional, que é esticada à mão até ficar fina como papel. Servido quente com uma bola de sorvete de creme ou um pouco de molho de baunilha, é o final perfeito para qualquer refeição.
Ingredientes
-
1 pacote de massa folhada ou filo (cerca de 300g)
-
4 maçãs grandes (tipo Fuji ou Gala), descascadas e fatiadas finamente
-
1/2 xícara de açúcar
-
1 colher de chá de canela em pó
-
1/2 xícara de uvas-passas
-
1/4 xícara de farinha de rosca
-
3 colheres de sopa de manteiga derretida
-
Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
-
Pré-aqueça o forno a 200°C. Em uma tigela, misture as maçãs fatiadas, o açúcar, a canela e as passas.
-
Em uma frigideira pequena, derreta uma colher de sopa de manteiga e toste a farinha de rosca até dourar. Reserve.
-
Abra a massa folhada em uma superfície levemente enfarinhada, formando um retângulo. Se usar massa filo, sobreponha de 4 a 5 folhas, pincelando manteiga derretida entre cada uma.
-
Pincele a superfície da massa com o restante da manteiga derretida. Espalhe a farinha de rosca tostada, deixando uma borda livre em todos os lados.
-
Distribua o recheio de maçã sobre a farinha de rosca. Dobre as bordas laterais para dentro e enrole a massa como um rocambole, começando pelo lado mais comprido.
-
Coloque o strudel em uma assadeira forrada com papel manteiga, com a emenda virada para baixo. Pincele com mais manteiga e faça pequenos cortes na superfície para o vapor escapar.
-
Asse por 30 a 40 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Deixe esfriar um pouco, polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva morno.