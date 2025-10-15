Moqueca, acarajé e mais: 5 pratos da Bahia para fazer em casa

A culinária baiana é uma celebração de sabores, cores e aromas que encantam o Brasil. Trazer o axé do dendê, do coentro e da pimenta para dentro de casa pode parecer uma tarefa complexa, mas com algumas dicas práticas, é possível recriar pratos icônicos e surpreender a família. Os ingredientes podem transformar uma refeição comum em uma experiência gastronômica.

O segredo está em entender a base de cada receita e respeitar o tempo de preparo dos ingredientes. Muitas vezes, a simplicidade dos processos é o que garante um resultado final autêntico e delicioso, sem a necessidade de ser um chef profissional. Preparar um prato típico da Bahia é mais do que cozinhar: é um ato de carinho e uma viagem cultural.

Para ajudar nessa missão, a reportagem separou cinco clássicos da cozinha baiana com dicas essenciais para acertar no preparo.

Moqueca baiana: diferentemente da capixaba, a versão baiana leva azeite de dendê e leite de coco, que garantem um caldo cremoso e alaranjado. O segredo para uma moqueca perfeita é montar o prato em camadas na panela de barro. Comece com uma base de cebola, tomate e pimentão, acomode o peixe (postas altas de badejo ou robalo são ideais) e regue generosamente com os líquidos. Cozinhe em fogo baixo e não mexa demais para não desmanchar o peixe. Moqueca FreePik Acarajé: o rei da comida de rua de Salvador pode ser feito em casa. O ponto crucial é a massa. Use feijão-fradinho e deixe-o de molho de um dia para o outro. Depois, retire toda a casca e o "olho" preto do feijão antes de bater no processador com cebola. A massa precisa ficar aerada e fofa para que o bolinho cresça e fique leve ao fritar no azeite de dendê bem quente. Vatapá: o creme denso e aveludado acompanha tanto a moqueca quanto o acarajé. Para evitar que empelote, o truque é bater os ingredientes principais (pão amanhecido ou farinha de rosca, camarão seco, castanha-de-caju, amendoim e gengibre) no liquidificador com o leite de coco antes de levar ao fogo. Leve à panela e mexa continuamente até engrossar e atingir a consistência desejada. Vatapá FreePik Bobó de camarão: a base cremosa de aipim (mandioca) é o que torna o prato irresistível. Cozinhe o aipim muito bem, até quase desmanchar. Em seguida, bata no liquidificador com um pouco da própria água do cozimento para formar um purê liso. Refogue os camarões com os temperos e o azeite de dendê e só então incorpore o creme de aipim, finalizando com leite de coco para dar mais cremosidade. Cocada baiana: para fechar a refeição, uma sobremesa clássica. O ponto certo da calda de açúcar é o que define a textura da cocada. Para uma versão mais cremosa, use leite condensado e deixe a calda cozinhar menos tempo. Se a preferência for por uma cocada de cortar, a calda de açúcar com água deve chegar ao "ponto de fio", quando, ao levantar a colher, forma-se um fio fino e resistente. Cocada FreePik

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.