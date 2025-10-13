Bienal da Gastronomia de BH: veja mapa com a programação

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Belo Horizonte celebra o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com a 2ª edição da Bienal da Gastronomia. As atividades, que serão realizadas entre os dias 15 e 31, são gratuitas e repletas de sabores.

Chefs e grandes nomes do setor se reúnem na capital mineira para palestras, mostras culinárias, feiras e outros projetos espalhados por diversos pontos da cidade.

Programação ocupa várias regiões da cidade, com destaque para a Norte Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press | Fotos: Vecteezy

De palestras a cozinhas-show, grandes nomes da gastronomia participam do evento Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press | Fotos: Vecteezy



Mais informações no site portalbelohorizonte.com.br/bienaldagastronomia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino