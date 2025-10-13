Bienal da Gastronomia de BH: veja mapa com a programação
Chefs e grandes nomes do setor se reúnem na capital mineira para palestras, mostras culinárias, feiras e outros projetos espalhados por diversos pontos
Belo Horizonte celebra o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com a 2ª edição da Bienal da Gastronomia. As atividades, que serão realizadas entre os dias 15 e 31, são gratuitas e repletas de sabores.
Mais informações no site portalbelohorizonte.com.br/bienaldagastronomia
