Assine
overlay
Início Degusta
ATIVIDADES GRATUITAS

Bienal da Gastronomia de BH: veja mapa com a programação

Chefs e grandes nomes do setor se reúnem na capital mineira para palestras, mostras culinárias, feiras e outros projetos espalhados por diversos pontos

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
13/10/2025 08:00

compartilhe

SIGA
x
Mapa da Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte 2025
Mapa da Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte 2025 crédito: Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press | Fotos: Vecteezy

Belo Horizonte celebra o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com a 2ª edição da Bienal da Gastronomia. As atividades, que serão realizadas entre os dias 15 e 31, são gratuitas e repletas de sabores.

Leia Mais

Chefs e grandes nomes do setor se reúnem na capital mineira para palestras, mostras culinárias, feiras e outros projetos espalhados por diversos pontos da cidade.

Programação ocupa várias regiões da cidade, com destaque para a Norte
Programação ocupa várias regiões da cidade, com destaque para a Norte Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press | Fotos: Vecteezy

De palestras a cozinhas-show, grandes nomes da gastronomia participam do evento
De palestras a cozinhas-show, grandes nomes da gastronomia participam do evento Arte: Soraia Piva/EM/D.A Press | Fotos: Vecteezy

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Mais informações no site portalbelohorizonte.com.br/bienaldagastronomia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

Tópicos relacionados:

bienal bienaldagastronomia gastronomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay