Cardápio de outubro: receitas leves e deliciosas com flores e frutas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Outubro chega com a promessa de dias mais longos e temperaturas agradáveis, um convite para renovar o cardápio e trazer a leveza da primavera para a mesa. Com a natureza em plena exuberância, frutas frescas e flores comestíveis se tornam os ingredientes perfeitos para pratos que encantam tanto o paladar quanto os olhos.

Para celebrar a estação, nada melhor do que refeições que refletem esse frescor. Reunimos cinco receitas que transformam ingredientes sazonais em protagonistas, ideais para um almoço especial durante o feriado, um jantar mais leve durante a semana ou simplesmente para aproveitar o melhor que o mês tem a oferecer. São opções simples, coloridas e surpreendentes.

Leia mais

Salada primaveril com flores e morangos

Esta salada não é apenas um prato, mas uma obra de arte comestível. A combinação do doce dos morangos com a crocância das nozes e o toque floral cria uma experiência única. É a entrada perfeita para um almoço de celebração, unindo simplicidade e sofisticação.

Ingredientes:

1 maço de folhas verdes variadas (alface romana, rúcula, agrião);

1 xícara de morangos frescos fatiados;

1/2 xícara de queijo de cabra em pedaços;

1/4 de xícara de nozes picadas;

flores comestíveis a gosto (amor-perfeito, capuchinha);

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;

1 colher de sopa de vinagre balsâmico;

1 colher de chá de mel;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Comece lavando e secando bem as folhas verdes e as flores comestíveis. Em uma saladeira grande, disponha as folhas como base. Em seguida, distribua os morangos fatiados e os pedaços de queijo de cabra de maneira uniforme sobre as folhas.

Salpique as nozes picadas por cima para adicionar textura. Para o molho, misture o azeite, o vinagre balsâmico e o mel em uma tigela pequena. Tempere com sal e pimenta e bata com um garfo até emulsionar. Regue a salada com o molho momentos antes de servir e finalize decorando com as flores comestíveis.

Frango grelhado ao molho cítrico de laranja

Um prato principal que equilibra proteína e frescor. O molho de laranja, uma fruta em alta na estação, confere um sabor agridoce e vibrante ao frango grelhado. É uma alternativa leve e saborosa aos pratos mais pesados, ideal para um almoço de fim de semana.

Ingredientes:

4 filés de peito de frango;

suco de 2 laranjas;

raspas de 1 laranja;

2 dentes de alho picados;

1 colher de sopa de mel;

1 colher de sopa de mostarda Dijon;

azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto;

ramos de alecrim fresco para decorar.

Modo de preparo:

Tempere os filés de frango com sal, pimenta e um fio de azeite. Em uma frigideira ou grill bem quente, grelhe os filés até que fiquem dourados e cozidos por dentro. Reserve em um local aquecido.

Na mesma frigideira, adicione o alho picado e refogue por um minuto. Despeje o suco de laranja e as raspas, deixando o líquido reduzir um pouco. Adicione o mel e a mostarda, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes.

Cozinhe por mais alguns minutos até o molho engrossar levemente. Sirva os filés de frango regados com o molho cítrico e decore com ramos de alecrim.

Água saborizada com hibisco e gengibre

Para se refrescar nos dias mais quentes de outubro, esta água saborizada é uma escolha elegante e saudável. A flor de hibisco dá uma cor linda e um sabor levemente azedo, enquanto o gengibre adiciona um toque picante e revigorante. É a bebida perfeita para acompanhar qualquer refeição.

Ingredientes:

1 litro de água filtrada;

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas;

1 pedaço de gengibre de 3 cm fatiado;

suco de 1/2 limão;

folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:

Ferva 500 ml de água. Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione as flores de hibisco. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o líquido para remover as flores e espere esfriar completamente.

Em uma jarra grande, combine a infusão de hibisco já fria com o restante da água. Adicione as fatias de gengibre, o suco de limão e as folhas de hortelã. Leve à geladeira por pelo menos uma hora antes de servir para que os sabores se intensifiquem.

Mousse de maracujá com calda de amora

Uma sobremesa clássica brasileira que ganha um toque especial com a calda de amora. O azedinho do maracujá, fruta símbolo da estação, contrasta com o doce da amora, criando uma combinação de sabores inesquecível. A textura aerada da mousse completa a experiência.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite;

a mesma medida (da lata) de suco de maracujá concentrado;

1 xícara de amoras frescas ou congeladas;

2 colheres de sopa de açúcar;

1/4 de xícara de água.

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá por cerca de três minutos, ou até obter uma mistura homogênea e cremosa. Despeje o creme em taças individuais ou em um refratário e leve à geladeira por no mínimo quatro horas.

Para a calda, leve as amoras, o açúcar e a água a uma panela em fogo baixo. Cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que as amoras comecem a desmanchar e a calda engrosse um pouco. Deixe esfriar completamente antes de servir sobre a mousse já firme.

Carpaccio de abobrinha com manjericão e pêssego

Esta receita é uma entrada leve, refrescante e surpreendente. A combinação da abobrinha crua com o doce do pêssego e o aroma do manjericão resulta em um prato sofisticado e muito fácil de preparar. É uma ótima opção para abrir o apetite de forma saudável.

Ingredientes:

2 abobrinhas italianas pequenas;

1 pêssego maduro, mas firme;

folhas de manjericão fresco a gosto;

Suco de 1 limão siciliano;

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;

lascas de parmesão a gosto (opcional);

sal e pimenta-do-reino moída na hora.

Modo de Preparo:

Lave bem as abobrinhas e os pêssegos. Com um mandoline ou um descascador de legumes, fatie as abobrinhas em lâminas bem finas. Faça o mesmo com o pêssego, descartando o caroço. Disponha as fatias de abobrinha e pêssego de forma intercalada em um prato grande.

Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta. Regue o carpaccio com esse molho. Finalize salpicando as folhas de manjericão fresco e, se desejar, as lascas de queijo parmesão. Sirva imediatamente para manter a crocância dos ingredientes.