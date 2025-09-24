Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

crédito: Comida que acalma: 5 pratos para fazer após um dia estressante

Lidar com pessoas e situações complicadas drena a energia física e mental. O esgotamento ao fim do dia é uma sensação comum, que pede um momento de pausa e recuperação. Nessas horas, a alimentação pode ser uma poderosa aliada para restaurar o equilíbrio e promover uma sensação de bem-estar.

O segredo está em escolher pratos que ofereçam mais do que apenas sabor. Ingredientes ricos em triptofano, magnésio, vitaminas do complexo B e carboidratos complexos ajudam a regular o humor e a reduzir a ansiedade. Eles atuam no organismo estimulando a produção de serotonina, o neurotransmissor conhecido como o “hormônio da felicidade”.

Mais do que um simples prazer, preparar uma refeição reconfortante se torna um ato de autocuidado. O processo de cozinhar, focado nos aromas e texturas, ajuda a desligar a mente dos problemas e a reconectar com o presente. Pensando nisso, selecionamos cinco pratos que combinam nutrientes essenciais, preparo simples e um resultado delicioso para acalmar o corpo e a mente.

Leia mais

Sopa cremosa de abóbora com gengibre

Quente e aveludada, esta sopa é um abraço em forma de comida. A abóbora é rica em betacaroteno, um antioxidante que combate o estresse oxidativo, e fonte de potássio, que ajuda a equilibrar os eletrólitos do corpo. O gengibre, com seu poder anti-inflamatório, completa a combinação, trazendo um toque picante que aquece e conforta.

Ingredientes:

500g de abóbora cabotiá em cubos;

1 cebola pequena picada;

2 dentes de alho picados;

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado;

1 litro de caldo de legumes;

azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto;

sementes de abóbora para decorar.

Modo de preparo:

em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes; adicione o gengibre e refogue por mais um minuto; acrescente a abóbora em cubos e o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta; deixe cozinhar em fogo médio até a abóbora ficar bem macia; desligue o fogo e, com um mixer ou liquidificador, bata a mistura até obter um creme liso e homogêneo; volte o creme para a panela, ajuste o sal se necessário e aqueça novamente; sirva quente, decorado com sementes de abóbora tostadas.

Salmão assado com batata-doce e brócolis

Este prato é uma verdadeira usina de nutrientes para o cérebro. O salmão é uma das melhores fontes de ômega-3, ácido graxo essencial para a função cerebral e a regulação do humor. A batata-doce fornece carboidratos complexos, que liberam energia de forma lenta e gradual, evitando picos de glicemia e a irritabilidade associada a eles.

Ingredientes:

2 filés de salmão (cerca de 150g cada);

1 batata-doce média em rodelas;

1 maço pequeno de brócolis;

suco de 1 limão;

azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim a gosto.

Modo de preparo:

preaqueça o forno a 200°C. Em uma assadeira, distribua as rodelas de batata-doce e os floretes de brócolis; regue com azeite, tempere com sal, pimenta e alecrim. leve ao forno por cerca de 15 minutos; enquanto isso, tempere os filés de salmão com sal, pimenta e o suco de limão; retire a assadeira do forno, coloque os filés de salmão ao lado dos legumes e retorne ao forno por mais 10 a 15 minutos, ou até que o salmão esteja cozido; sirva imediatamente, aproveitando a combinação de sabores e texturas.

O prato com salmão reúne leveza, sabor e sofisticaçãoFoto: Pexels

Risoto de cogumelos

O ato de preparar um risoto pode ser terapêutico. Mexer o arroz lentamente, adicionando o caldo aos poucos, exige atenção e paciência, um exercício de mindfulness na cozinha. Os cogumelos são ricos em vitaminas do complexo B, que auxiliam na produção de energia e combatem a fadiga, além de selênio, um mineral com propriedades antioxidantes.

Ingredientes:

1 xícara de arroz arbóreo;

200g de cogumelos frescos (paris, shiitake ou portobello) fatiados;

1/2 cebola picada;

1 litro de caldo de legumes quente;

2 colheres de sopa de azeite;

sal e pimenta-do-reino a gosto;

salsinha picada para finalizar.

Modo de preparo:

em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar macia; adicione os cogumelos e cozinhe até dourarem; acrescente o arroz e refogue por um minuto, aos poucos, adicione o caldo de legumes quente, uma concha de cada vez, mexendo sempre; espere o líquido ser quase todo absorvido antes de adicionar a próxima concha; repita o processo por cerca de 20 minutos, ou até o arroz estar al dente e cremoso; tempere com sal e pimenta, finalize com a salsinha picada e sirva.

Mingau de aveia com banana e canela

Uma receita que remete à infância e ao conforto de casa. A aveia é uma excelente fonte de triptofano, aminoácido precursor da serotonina. Combinada com a banana, rica em potássio e magnésio que ajudam no relaxamento muscular, e a canela, que auxilia no controle do açúcar no sangue, esta tigela se torna um calmante natural.

Ingredientes:

4 colheres de sopa de aveia em flocos;

1 xícara de leite (ou bebida vegetal);

1 banana madura amassada;

1 colher de chá de canela em pó;

mel ou melado a gosto para adoçar (opcional).

Modo de preparo:

em uma panela pequena, misture a aveia e o leite; leve ao fogo baixo, mexendo constantemente para não grudar no fundo; quando começar a engrossar, adicione a banana amassada e a canela em pó; continue mexendo até atingir a consistência desejada; desligue o fogo, adoce se preferir e sirva em uma tigela; pode ser decorado com rodelas de banana ou nozes picadas.

Curry de grão-de-bico com espinafre

A combinação de especiarias como cúrcuma e cominho não só adiciona um sabor exótico e profundo, como também oferece benefícios anti-inflamatórios. O grão-de-bico é uma ótima fonte de proteína vegetal, fibras e magnésio. O espinafre, por sua vez, complementa com ferro e ácido fólico, nutrientes importantes para combater o cansaço.

Ingredientes:

1 lata de grão-de-bico cozido e escorrido;

200g de espinafre fresco;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

200ml de leite de coco;

1 colher de sopa de curry em pó;

1 colher de chá de cúrcuma em pó;

azeite, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: