Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vive a tradição dos doces artesanais, especialmente os de jabuticaba, fruta da época.

Essa herança cultural, passada de geração em geração, nasceu nos quintais das casas, onde a abundância da fruta inspirou receitas que hoje são famosas em todo o estado. Mais do que um produto, os doces representam a resiliência e a alma de um povo que encontra na cozinha uma forma de preservar sua história e gerar renda.

A tradição que nasceu nos quintais

A história dos doces de Santa Luzia está diretamente ligada à fartura de seus pomares. Desde o período colonial, os quintais da cidade eram repletos de jabuticabeiras, mangueiras e goiabeiras. As famílias aproveitavam as safras para criar receitas que evitassem o desperdício e garantissem o sustento.

As técnicas de preparo, muitas vezes guardadas a sete chaves, foram sendo aprimoradas ao longo do tempo. O processo é quase um ritual: a colheita manual, a seleção das melhores frutas e o cozimento lento em tachos de cobre. Tudo feito com paciência e dedicação, características marcantes da cultura mineira.

Com o tempo, o que era uma atividade doméstica se transformou em uma fonte de renda importante para muitas famílias luzienses. A produção artesanal ganhou força e os doces passaram a ser vendidos em feiras, mercados e na porta de casa, atraindo visitantes de diversas regiões.

Além de ser muito gostosa, a jabuticaba tem propriedades que fazem bem à saúde em quantidades maiores que a maioria das outras frutasPexels

Doce de jabuticaba: o carro-chefe da cidade

A jabuticaba é, sem dúvida, a grande estrela da doçaria local. A fruta, nativa da Mata Atlântica e abundante na região, tornou-se um símbolo da identidade gastronômica de Santa Luzia. Seu sabor agridoce e sua versatilidade permitem a criação de uma vasta gama de produtos.

O aproveitamento da jabuticaba é completo. A polpa vira geleia, o suco fermentado se transforma em vinho ou vinagre, e até a casca, que muitos descartam, é usada para fazer um doce cristalizado único. Cada produto carrega um pedaço da história e do saber fazer local.

Entre as delícias mais procuradas, destacam-se:

Geleia de jabuticaba: Com textura aveludada e sabor intenso, é ideal para acompanhar pães, queijos e torradas.

Licor de jabuticaba: Uma bebida de sabor adocicado e marcante, perfeita como aperitivo ou digestivo.

Doce de casca cristalizada: Uma iguaria que transforma a casca da fruta em um doce macio por dentro e crocante por fora.

Vinho de jabuticaba: Uma produção mais recente, mas que já conquista paladares com seu sabor frutado e singular.

Mais que um produto, uma identidade cultural

A produção de doces em Santa Luzia vai além da culinária. Ela representa um pilar da economia criativa local e uma ferramenta de preservação cultural. A atividade fortalece os laços comunitários, já que muitas famílias trabalham em conjunto durante o período de safra.

Eventos e festivais dedicados à jabuticaba movimentam o turismo e ajudam a escoar a produção, gerando um ciclo virtuoso para a economia da cidade. Os doces se tornaram um cartão de visita, um presente que os turistas levam para casa como uma lembrança doce de sua passagem por Minas Gerais.

Enquanto as notícias sobre investigações políticas ocupam as manchetes e geram incerteza, a tradição doceira de Santa Luzia serve como um lembrete. Mostra que a identidade de um lugar é construída por seu povo, sua cultura e seu trabalho diário, valores que permanecem firmes mesmo em meio a tempestades institucionais.

Aprenda a fazer a geleia de jabuticaba tradicional

Ingredientes

1 kg de jabuticabas maduras;

500 g de açúcar cristal;

1 pau de canela (opcional);

suco de 1 limão.

Modo de preparo

lave bem as jabuticabas e coloque-as em uma panela grande; amasse levemente as frutas com as mãos ou com um pilão, apenas para soltar o suco; cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que as cascas estejam bem macias (cerca de 20 minutos); passe a mistura por uma peneira, espremendo bem para retirar todo o suco e descartar as cascas e sementes; meça o líquido obtido e adicione a metade do volume em açúcar (exemplo: para 1 litro de suco, use 500 g de açúcar); volte ao fogo, acrescente o suco de limão e o pau de canela, mexendo sempre até atingir o ponto de geleia: quando a mistura engrossar e escorrer em fio da colher; retire a canela e guarde em potes de vidro esterilizados.

Sugestão de consumo

Perfeita para acompanhar pães, queijos, bolos simples ou até como recheio de tortas.