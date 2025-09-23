Sabará abre edital para expositores do 39º Festival da Jabuticaba

Sabará já está se preparando para a 39ª edição do Festival da Jabuticaba — Cultura & Gastronomia, que será realizada entre os dias 20 e 23 de novembro, na Praça Melo Viana e Praça Santa Rita. A Prefeitura abriu o edital para selecionar expositores interessados em participar do Espaço Gastronômico.

Empreendedores do setor de alimentos e bebidas podem se inscrever por meio do formulário disponível no site oficial do festival. Os empreendedoras selecionados poderão montar estandes com seus produtos inspirados na fruta.

As propostas serão analisadas pela organização, que entrará em contato com os selecionados.

Serviço

Festival da Jabuticaba

Quando: 20 a 23 de novembro

Locais: Praça Melo Viana e Praça Santa Rita