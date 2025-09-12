Confira a agenda gastronômica do fim de semana (13 e 14/9)
Todas as semanas, BH recebe eventos culinários que conquistam o público pela barriga. Descubra aqui o que a cidade vai receber nos próximos dias
Cerveja, comida de rua e iguarias argentinas são protagonistas da agenda gastronômica deste fim de semana em Belo Horizonte, que está especial. Aqui você descobre os principais eventos de culinária da cidade e como fazer para ir até eles. Confira:
Despedida
Os atleticanos não estão tristes apenas com o resultado do último clássico, realizado nessa quinta-feira (11/9), mas também com o encerramento das atividades do Bar do Salomão. Com mais de 72 anos de existência, o local é considerado um recinto de torcedores do Galo.
Recentemente, saiu a notícia do fechamento do bar. Para a felicidade de todos, a casa vai reabrir em outro ponto próximo, ainda no Bairro Serra, na Região Centro-Sul. Neste sábado (13/9), entretanto, será a última chance de os clientes de BH curtirem o espaço tão tradicional.
Serviço
Rua do Ouro, 895, Serra
Sábado (13/9), a partir das 11h
Comida de rua
No sábado (13/9) e no domingo (14/9), a cidade vai receber o Jungle Food Festival, que promete uma volta ao mundo por meio do paladar. O evento vai servir comidas de rua típicas de diferentes localidades: Estados Unidos, com hambúrgueres, frango empanado e cachorro quente; Itália, com massas; Inglaterra, com fish’n’chips, prato tradicional de peixe frito; Argentina, com empanadas; e Brasil, com pastéis, espetinhos e pães de queijo.
O evento faz parte do Bop Games, festival multiesportivo que fará sua 8ª edição no Mineirão, na Pampulha.
Serviço
Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São José (Mineirão)
Sábado (13/9), das 8h às 20h, e domingo (14/9), das 7h às 20h
Ingressos pelo site. Valor: R$ 65, mais taxas, a meia social; e R$ 130, mais taxas, a inteira.
Encontro Cervejeiro
Neste sábado também acontece o Encontro Cervejeiro no Mercado de Origem, no Olhos D'água, na Região Oeste. A festa será realizada no rooftop do espaço e vai contar com mais de 40 rótulos de cerveja premiados. Para quem quiser participar, a boa notícia é que o evento é gratuito.
Serviço
Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água (Mercado de Origem)
Sábado (13/9), a partir das 14h
Festa argentina
Ainda no sábado, BH vai receber a festa La Pachanga, que celebra a cultura e a culinária da Argentina, na Savassi, na Região Centro-Sul. Alfajores, vinhos e empanadas, clássicos da gastronomia do país sul-americano estarão disponíveis no evento, onde também haverá a opção de drinques tradicionais como Fernet com coca.
Serviço
Praça José Mendes Jr., Savassi
Sábado (13/9), das 12h às 20h
Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link.
Aniversário
Os amantes de cerveja podem se preparar para mais um evento neste fim de semana. No sábado (13/9), a cervejaria Verace vai celebrar seus nove anos com festa com mais de 20 tipos de cerveja e cardápio especial.
Em meio a pizzas, empanadas e doces, se destaca o hambúrguer do Tijuana, hamburgueria de Florianópolis que tem unidade no Mercado Novo, no Centro de BH.
Serviço
Avenida Canadá, 212, Jardim Canadá
Sábado (13/9), a partir das 12h
Retirada de ingressos pelo Sympla (gratuito com entrada até as 15h ou R$ 30, para entrar qualquer hora)
