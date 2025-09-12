Confira a agenda gastronômica do fim de semana (13 e 14/9)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Cerveja, comida de rua e iguarias argentinas são protagonistas da agenda gastronômica deste fim de semana em Belo Horizonte, que está especial. Aqui você descobre os principais eventos de culinária da cidade e como fazer para ir até eles. Confira:

Despedida

Bar do Salomão é conhecido como um verdadeiro templo dos atleticanos Mauro Draft/Divulgação

Os atleticanos não estão tristes apenas com o resultado do último clássico, realizado nessa quinta-feira (11/9), mas também com o encerramento das atividades do Bar do Salomão. Com mais de 72 anos de existência, o local é considerado um recinto de torcedores do Galo.

Recentemente, saiu a notícia do fechamento do bar. Para a felicidade de todos, a casa vai reabrir em outro ponto próximo, ainda no Bairro Serra, na Região Centro-Sul. Neste sábado (13/9), entretanto, será a última chance de os clientes de BH curtirem o espaço tão tradicional.

Serviço

Rua do Ouro, 895, Serra

Sábado (13/9), a partir das 11h

Comida de rua

No sábado (13/9) e no domingo (14/9), a cidade vai receber o Jungle Food Festival, que promete uma volta ao mundo por meio do paladar. O evento vai servir comidas de rua típicas de diferentes localidades: Estados Unidos, com hambúrgueres, frango empanado e cachorro quente; Itália, com massas; Inglaterra, com fish’n’chips, prato tradicional de peixe frito; Argentina, com empanadas; e Brasil, com pastéis, espetinhos e pães de queijo.

O evento faz parte do Bop Games, festival multiesportivo que fará sua 8ª edição no Mineirão, na Pampulha.

Serviço

Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São José (Mineirão)

Sábado (13/9), das 8h às 20h, e domingo (14/9), das 7h às 20h

Ingressos pelo site. Valor: R$ 65, mais taxas, a meia social; e R$ 130, mais taxas, a inteira.

Encontro Cervejeiro

Neste sábado também acontece o Encontro Cervejeiro no Mercado de Origem, no Olhos D'água, na Região Oeste. A festa será realizada no rooftop do espaço e vai contar com mais de 40 rótulos de cerveja premiados. Para quem quiser participar, a boa notícia é que o evento é gratuito.

Serviço

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água (Mercado de Origem)

Sábado (13/9), a partir das 14h

Festa argentina

Empanadas e outros produtos típicos vão ser servidos na festa la Pachanga Gustavo Roman/Divulgação

Ainda no sábado, BH vai receber a festa La Pachanga, que celebra a cultura e a culinária da Argentina, na Savassi, na Região Centro-Sul. Alfajores, vinhos e empanadas, clássicos da gastronomia do país sul-americano estarão disponíveis no evento, onde também haverá a opção de drinques tradicionais como Fernet com coca.

Serviço

Praça José Mendes Jr., Savassi

Sábado (13/9), das 12h às 20h

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link.

Aniversário

Comemoração de nove anos da Verace vai acontecer na fábrica da marca Zoom Vip/Divulgação

Os amantes de cerveja podem se preparar para mais um evento neste fim de semana. No sábado (13/9), a cervejaria Verace vai celebrar seus nove anos com festa com mais de 20 tipos de cerveja e cardápio especial.

Em meio a pizzas, empanadas e doces, se destaca o hambúrguer do Tijuana, hamburgueria de Florianópolis que tem unidade no Mercado Novo, no Centro de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Avenida Canadá, 212, Jardim Canadá

Sábado (13/9), a partir das 12h

Retirada de ingressos pelo Sympla (gratuito com entrada até as 15h ou R$ 30, para entrar qualquer hora)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata