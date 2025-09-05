BH: confira a agenda gastronômica do fim de semana (6 e 7/9)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Mais uma semana está chegando ao fim e, só de imaginar as comidas e bebidas que serão servidas em eventos espalhados por Belo Horizonte, já dá para ficar com água na boca. O sábado (6/9) e o domingo (7/9) está para lá de especiais nesse quesito, com programas ideais para todos os perfis: desde quem prefere algo descontraído durante o dia até quem não abre mão de um jantar refinado.

Descubra, aqui, o evento perfeito para você:

Para todos

A Feirinha Aproxima, que acontece mais uma vez no Museu Abílio Barreto, no sábado, aposta na inclusão em diversos sentidos. Em primeiro lugar, porque é um evento gratuito e, também, porque oferece opções para todos os gostos, necessidades e bolsos.

Para os veganos, por exemplo, não vai faltar opções. A Cogumelado vai servir hambúrguer de cogumelo defumado e molho especial; e o Choripan com linguiça artesanal e chimichurri, além de uma versão alemã com mostarda escura e batata chips. A Viveg Queijaria, por sua vez, vai preparar massas frescas recheadas com queijos de castanha de caju fermentados, ravioli de pitaya, capeletti de espinafre com alho-poró e garganelli de cacau com molho branco.

Outras tantas opções são bolinho de bacalhau do Restaurante do Porto; cone de camarão da Classe A; Shawarma do Alcice Cozinha Árabe; e sorvetes da Sorveteria Universal; além de produtos como geleias, pimentas e licores.

Serviço

Avenida Prudente de Morais, 202

Sábado (6/9), das 10h às 17h

Entrada gratuita

Trio de sucesso

Odoyá vai receber O Tom e o Yokai Izakaya neste domingo Victor Schwaner/Divulgação

No domingo, três casas com propostas completamente distintas vão se reunir em um evento perfeito para apaixonados por gastronomia. O Odoyá, restaurante do chef Yves Saliba, é focado em frutos do mar e será palco deste encontro com o Tom Cozinha de Herança e o Yokai Izakaya.

O prato do anfitrião, feito especialmente para o evento, será tulipinhas de frango recheadas de camarão com caramelo de pimenta coreana, tartare de manga e coentro. Enquanto isso, o subchefe da casa, Vicente Ribeiro, vai preparar uma focaccia com homus de cenoura, pastrami e vinagrete de maçã verde.

Karu Uemura, sócia do Yokai Izakaya, vai ser responsável pelo “Ebi Bobó”, um harumaki de camarão com porco, molho de bobó de camarão e picles de pimenta de cheiro, e pelo “Doguilhão”, hot dog de mexilhão empanado, maionese de missô, molho de pimentão defumado e vinagrete. Enquanto isso, Caio Oliveira também sócio do bar asiático, vai servir o drinque Secret Garden, feito com rum, uva verde, dill e limão siciliano.

Do Tom, Ana Clara Valadares vai levar um bolinho de feijão branco com parma e vinagrete de tomate verde e o tartar de ahimi (tomate curado que faz sucesso no restaurante, e parece mais uma fatia de atum) com coalhada, alfavaquinha e pão pita. A casa também levará um drinque criado por Túlio D'Angelo, sócio de Ana Clara, que leva ingredientes nada básicos na coquetelaria: capim limão e maxixe.

Todos os pratos serão vendidos por R$ 45.

Serviço

Domingo (7/9), a partir das 12h

Rua Pernambuco 797, Savassi

Reservas: (31) 98493-7436

7 em tudo

Em homenagem ao 7 de setembro, dia em que se celebra a Independência do Brasil, a cidade vai receber um jantar elaborado por sete grandes nomes da cozinha. A quarta edição deste evento vai ser realizada no restaurante Pastus, do chef Cristóvão Laruça; Ele, aliás, é um dos responsáveis pelo menu.

Ao seu lado, também estão Euler Edjar, do restaurante Ah Bon!; Alexandre Miguel, do restaurante Biboca Portuguesa; Yves Saliba, do Odoyá, Per Lui e Pastaio; Sofia Marinho, da Cozinha de Sofia; Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio; e Fernanda Aguilar, da Casa di Maria.

Cada um dos chefs vai, por meio de pratos, traduzir um pouco do Brasil e de Portugal, afinal, quem organiza o evento é a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Minas Gerais. O valor do jantar harmonizado com vinhos é R$ 700 por pessoa.

Serviço

BR 356, 7515, Bairro Belvedere

Reservas: (31) 99100-0001

Festival de hambúrguer

Hambúrguer "Pankada" do Bebedouro Bar e Fogo Hector Duarte/Divulgação

Domingo é o último dia para aproveitar o festival do hambúrguer do Bebedouro Bar e Fogo. Um dos destaques é o “Pankada”, feito com blend de costela bovina empanado na farinha panko, preparado na churrasqueira, servido no pão de brioche artesanal, com muçarela derretida, maionese de alho e limão siciliano, cebola caramelizada e rúcula fresca.

O “Tilápio”, por outro lado, é preparado com burger de tilápia empanado, finalizado na churrasqueira, servido no pão de brioche artesanal, com queijo canastra derretido, maionese de curry e um toque final de lemon pepper.

Já o sanduíche de Brisket, outra novidade do festival, leva brisket defumado lentamente na churrasqueira, servido no pão de brioche artesanal, com queijo canastra e vinagrete defumado.

Clássicos da casa como o hambúrguer de cordeiro com gorgonzola também estão disponíveis.

Serviço

Unidade Espaço 356

Rua Adriano Chaves de Matos, 100, Olhos D'água

Unidade Pampulha

Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

(31) 3191-9397

Crocantes e saborosos

Quem não ama bacon e torresmo? As carnes de origem suína são apreciadas por quase todo brasileiro e podem, especialmente no caso do bacon, elevar o sabor de diversas receitas.

Se você é uma dessas pessoas que ama esses itens, trazemos uma boa notícia: BH vai sediar um festival com pratos feitos com esses itens. O “Tô de Bacon a Vida” acontece no sábado e domingo na Avenida Augusto de Lima, em frente ao Fórum Lafayette.

Alguns dos destaques do menu da feira são: torresmo de rolo e tradicional, costela assada, hambúrguer de costela, panceta e até milkshake de bacon.

Serviço

Sábado (6/9), das 12h às 22h e domingo (7/9), das 10h às 18h

Avenida Augusto de Lima, 1600

Entrada gratuita

