Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Receber amigos em casa é um momento especial, e uma tábua de frios bem montada é a solução perfeita para qualquer ocasião. Prática e versátil, ela se transforma de um simples aperitivo em uma atração central da mesa, unindo harmonia de sabores e um toque de criatividade. Mais do que apenas dispor ingredientes, a montagem exige um equilíbrio visual que transforma a experiência gastronômica.

Com algumas escolhas estratégicas e truques simples, é possível criar uma tábua de frios digna de restaurante, sem precisar de grandes investimentos. A chave está em pensar na combinação de cores, texturas e aromas, construindo uma experiência que encanta antes mesmo da primeira mordida.

Leia mais

A base de tudo: a escolha dos queijos

Os queijos são os protagonistas da tábua. Para garantir variedade, o ideal é selecionar ao menos três tipos com sabores e texturas diferentes. Um trio perfeito pode incluir:

Um queijo macio : brie ou camembert, de textura aveludada e sabor suave;

Um queijo de sabor marcante : gorgonzola ou roquefort, com notas fortes e acentuadas;

Um queijo firme e clássico: parmesão, gouda ou gruyère, que oferecem contraste e solidez;

Essa combinação agrada a diferentes paladares e permite contrastes interessantes com acompanhamentos doces ou salgados. Para um toque regional, apostando em queijos brasileiros como o canastra e o coalho.

Embutidos que fazem a diferença

Presunto cru, salame, copa e pastrami são escolhas tradicionais. No entanto, é possível inovar com peito de peru defumado, bresaola ou mortadela italiana. O segredo está na apresentação: fatias finas podem ser dobradas ou enroladas para criar volume e movimento na tábua, tornando a composição mais dinâmica.

Complementos que elevam o sabor

Uma tábua de frios completa vai além de queijos e embutidos. Os acompanhamentos são o grande diferencial, criando contraste e quebrando a monotonia do paladar. Inclua:

Frutas frescas : uvas, morangos e figos, que trazem frescor e doçura;

Frutas secas e nozes : damascos, tâmaras e nozes para um toque adocicado e crocante;

Pães : baguetes, grissinis ou focaccias para servir de base;

Patês e geleias: geleia de frutas vermelhas ou mel para harmonizar com queijos fortes;

Azeitonas e castanhas: para adicionar crocância e salinidade.

Para garantir variedade, o ideal é selecionar ao menos três tipos com sabores e texturas diferentes de queijos Pexels

Organização e estética

A montagem é parte essencial da experiência. Utilize uma base de madeira rústica ou mármore para valorizar os ingredientes. Posicione os queijos em pontos estratégicos e espalhe os embutidos ao redor.

Preencha os espaços com os acompanhamentos, usando potinhos pequenos para molhos e geleias. Misturar cores, como o branco de um queijo fresco e o vermelho de um salame, também cria um impacto visual imediato.

Veja algumas dicas extras:

não exagere na quantidade: calcule cerca de 150g de frios e queijos por pessoa;

varie as texturas: misture ingredientes cremosos, crocantes e firmes;

sirva na temperatura certa: retire os queijos da geladeira 30 minutos antes de servir para realçar os sabores;

decore com ervas frescas: ramos de alecrim ou manjericão adicionam um toque verde e aroma;

inclua algo inesperado: um pedaço de chocolate amargo ou chips de legumes pode surpreender.

Montar uma tábua de frios é uma oportunidade de criar uma experiência completa para os convidados. Com ingredientes bem escolhidos e atenção aos detalhes, qualquer anfitrião pode transformar um simples encontro em um momento memorável.