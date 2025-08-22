Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Abrir a geladeira e encontrar sobras do almoço anterior, legumes quase passando do ponto e ingredientes esquecidos é mais comum do que parece. A boa notícia é que tudo isso pode se transformar em refeições completas, saborosas e econômicas, sem desperdício.

Com alguns truques simples e combinações criativas, dá para preparar pratos que agradam ao paladar e ainda evitam o descarte de alimentos. Confira cinco receitas práticas para aproveitar o que já tem na geladeira, perfeitas para o almoço ou jantar.

1. Arroz de forno cremoso

Essa é uma daquelas receitas coringas que aceitam quase qualquer sobra: arroz dormido, legumes cozidos, frango desfiado, carne moída ou até pedacinhos de linguiça. O segredo está no molho cremoso e na finalização gratinada.

Ingredientes

2 xícaras de arroz cozido;

1 xícara de sobras de carne, frango ou legumes picados;

1/2 lata de milho verde (opcional);

1 tomate picado;

1/2 cebola picada;

1/2 caixinha de creme de leite;

3 colheres de sopa de requeijão ou maionese;

queijo ralado para gratinar;

sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto.

Modo de preparo

misture o arroz com os ingredientes picados e o milho; acrescente o creme de leite e o requeijão; tempere a gosto; transfira para um refratário untado, finalize com queijo ralado e orégano; leve ao forno pré-aquecido a 200?°C por cerca de 20 minutos, até gratinar.

2. Omelete de geladeira

Omelete é sinônimo de praticidade e, com os ingredientes certos, vira uma refeição completa. Vale usar legumes cozidos, frios esquecidos e até aquele restinho de queijo.

Ingredientes

3 ovos;

2 colheres de sopa de leite;

1/4 de cenoura ralada (ou abobrinha);

2 colheres de sopa de presunto, frango ou carne desfiada;

2 colheres de sopa de queijo picado ou ralado;

sal, pimenta e ervas a gosto;

azeite ou manteiga para fritar.

Modo de preparo

bata os ovos com o leite e os temperos; junte os ingredientes picados e misture; aqueça uma frigideira com um fio de azeite ou manteiga; despeje a mistura, tampe e cozinhe em fogo baixo até firmar; vire com cuidado ou dobre ao meio.

3. Sopa rústica de legumes

Batata cozida, cenoura murcha, talos de couve ou brócolis? Tudo isso pode virar uma sopa nutritiva e reconfortante.

Ingredientes

2 xícaras de legumes variados (batata, cenoura, abóbora etc.);

1/2 cebola picada;

1 dente de alho amassado;

1 colher de sopa de óleo ou azeite;

500 ml de água ou caldo de legumes caseiro;

sal, pimenta, cúrcuma ou ervas a gosto;

macarrão pequeno (opcional).

Modo de preparo

refogue a cebola e o alho até dourar; adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos; junte a água ou o caldo, tempere e cozinhe até os legumes amaciarem; se quiser, bata parte da sopa no liquidificador para engrossar; acrescente o macarrão e cozinhe até ficar no ponto.

4. Panqueca salgada

Com ovos, leite e farinha, já é possível fazer a base para panquecas. O recheio pode ser o que estiver pronto ou fatiado na geladeira, até mesmo aquele refogado do dia anterior.

Com alguns truques simples e combinações criativas, dá para preparar pratos que agradam ao paladar Freepik

Ingredientes da massa

1 ovo;

1/2 xícara de leite;

1/2 xícara de farinha de trigo;

1 pitada de sal;

1 colher de sopa de óleo.

Sugestões de recheio

frango desfiado com requeijão;

carne moída com legumes;

queijo e presunto com tomate.

Modo de preparo

bata os ingredientes da massa no liquidificador; aqueça uma frigideira untada e despeje uma concha da massa; cozinhe até dourar, vire e doure o outro lado; recheie, enrole e, se quiser, cubra com molho de tomate.

5. Torta de liquidificador com recheio

Essa torta é perfeita para transformar restinhos em algo novo. A massa é simples e combina com qualquer recheio.

Ingredientes da massa

2 ovos;

1 xícara de leite;

1/2 xícara de óleo;

1 xícara de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento;

1 pitada de sal.

Sugestões de recheio

legumes refogados com frango ou carne;

tomate, cebola e queijo;

atum com milho e azeitona.

Modo de preparo

bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo; unte uma forma e despeje metade da massa; espalhe o recheio e cubra com o restante da massa; leve ao forno pré-aquecido a 180?°C por cerca de 35 minutos, ou até dourar.

Aproveitar o que já está na geladeira não exige grandes habilidades culinárias, só um pouco de criatividade e boa vontade. Além de evitar o desperdício, essas receitas ajudam a economizar e tornam o dia a dia mais prático e saboroso. Antes de pedir delivery, vale dar uma espiada no que tem em casa. A solução pode estar ali, pronta para virar uma refeição deliciosa.