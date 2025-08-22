5 ideias baratas e deliciosas para aproveitar o que há na geladeira
Transforme sobras e ingredientes esquecidos em pratos criativos, saborosos e econômicos para o almoço ou jantar
Abrir a geladeira e encontrar sobras do almoço anterior, legumes quase passando do ponto e ingredientes esquecidos é mais comum do que parece. A boa notícia é que tudo isso pode se transformar em refeições completas, saborosas e econômicas, sem desperdício.
Com alguns truques simples e combinações criativas, dá para preparar pratos que agradam ao paladar e ainda evitam o descarte de alimentos. Confira cinco receitas práticas para aproveitar o que já tem na geladeira, perfeitas para o almoço ou jantar.
1. Arroz de forno cremoso
Essa é uma daquelas receitas coringas que aceitam quase qualquer sobra: arroz dormido, legumes cozidos, frango desfiado, carne moída ou até pedacinhos de linguiça. O segredo está no molho cremoso e na finalização gratinada.
Ingredientes
-
2 xícaras de arroz cozido;
-
1 xícara de sobras de carne, frango ou legumes picados;
-
1/2 lata de milho verde (opcional);
-
1 tomate picado;
-
1/2 cebola picada;
-
1/2 caixinha de creme de leite;
-
3 colheres de sopa de requeijão ou maionese;
-
queijo ralado para gratinar;
-
sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto.
Modo de preparo
-
misture o arroz com os ingredientes picados e o milho;
-
acrescente o creme de leite e o requeijão; tempere a gosto;
-
transfira para um refratário untado, finalize com queijo ralado e orégano;
-
leve ao forno pré-aquecido a 200?°C por cerca de 20 minutos, até gratinar.
2. Omelete de geladeira
Omelete é sinônimo de praticidade e, com os ingredientes certos, vira uma refeição completa. Vale usar legumes cozidos, frios esquecidos e até aquele restinho de queijo.
Ingredientes
-
3 ovos;
-
2 colheres de sopa de leite;
-
1/4 de cenoura ralada (ou abobrinha);
-
2 colheres de sopa de presunto, frango ou carne desfiada;
-
2 colheres de sopa de queijo picado ou ralado;
-
sal, pimenta e ervas a gosto;
-
azeite ou manteiga para fritar.
Modo de preparo
-
bata os ovos com o leite e os temperos;
-
junte os ingredientes picados e misture;
-
aqueça uma frigideira com um fio de azeite ou manteiga;
-
despeje a mistura, tampe e cozinhe em fogo baixo até firmar;
-
vire com cuidado ou dobre ao meio.
3. Sopa rústica de legumes
Batata cozida, cenoura murcha, talos de couve ou brócolis? Tudo isso pode virar uma sopa nutritiva e reconfortante.
Ingredientes
-
2 xícaras de legumes variados (batata, cenoura, abóbora etc.);
-
1/2 cebola picada;
-
1 dente de alho amassado;
-
1 colher de sopa de óleo ou azeite;
-
500 ml de água ou caldo de legumes caseiro;
-
sal, pimenta, cúrcuma ou ervas a gosto;
-
macarrão pequeno (opcional).
Modo de preparo
-
refogue a cebola e o alho até dourar;
-
adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos;
-
junte a água ou o caldo, tempere e cozinhe até os legumes amaciarem;
-
se quiser, bata parte da sopa no liquidificador para engrossar;
-
acrescente o macarrão e cozinhe até ficar no ponto.
4. Panqueca salgada
Com ovos, leite e farinha, já é possível fazer a base para panquecas. O recheio pode ser o que estiver pronto ou fatiado na geladeira, até mesmo aquele refogado do dia anterior.
Ingredientes da massa
-
1 ovo;
-
1/2 xícara de leite;
-
1/2 xícara de farinha de trigo;
-
1 pitada de sal;
-
1 colher de sopa de óleo.
Sugestões de recheio
-
frango desfiado com requeijão;
-
carne moída com legumes;
-
queijo e presunto com tomate.
Modo de preparo
-
bata os ingredientes da massa no liquidificador;
-
aqueça uma frigideira untada e despeje uma concha da massa;
-
cozinhe até dourar, vire e doure o outro lado;
-
recheie, enrole e, se quiser, cubra com molho de tomate.
5. Torta de liquidificador com recheio
Essa torta é perfeita para transformar restinhos em algo novo. A massa é simples e combina com qualquer recheio.
Ingredientes da massa
-
2 ovos;
-
1 xícara de leite;
-
1/2 xícara de óleo;
-
1 xícara de farinha de trigo;
-
1 colher de sopa de fermento;
-
1 pitada de sal.
Sugestões de recheio
-
legumes refogados com frango ou carne;
-
tomate, cebola e queijo;
-
atum com milho e azeitona.
Modo de preparo
-
bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo;
-
unte uma forma e despeje metade da massa;
-
espalhe o recheio e cubra com o restante da massa;
-
leve ao forno pré-aquecido a 180?°C por cerca de 35 minutos, ou até dourar.
Aproveitar o que já está na geladeira não exige grandes habilidades culinárias, só um pouco de criatividade e boa vontade. Além de evitar o desperdício, essas receitas ajudam a economizar e tornam o dia a dia mais prático e saboroso. Antes de pedir delivery, vale dar uma espiada no que tem em casa. A solução pode estar ali, pronta para virar uma refeição deliciosa.