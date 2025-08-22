Assine
Zero desperdício

5 ideias baratas e deliciosas para aproveitar o que há na geladeira

Transforme sobras e ingredientes esquecidos em pratos criativos, saborosos e econômicos para o almoço ou jantar

Iris Aguiar
Repórter
Repórter
22/08/2025 16:11

Ideal para evitar desperdícios e economizar no almoço ou jantar
Abrir a geladeira e encontrar sobras do almoço anterior, legumes quase passando do ponto e ingredientes esquecidos é mais comum do que parece. A boa notícia é que tudo isso pode se transformar em refeições completas, saborosas e econômicas, sem desperdício.

Com alguns truques simples e combinações criativas, dá para preparar pratos que agradam ao paladar e ainda evitam o descarte de alimentos. Confira cinco receitas práticas para aproveitar o que já tem na geladeira, perfeitas para o almoço ou jantar.

Leia mais

1. Arroz de forno cremoso 

Essa é uma daquelas receitas coringas que aceitam quase qualquer sobra: arroz dormido, legumes cozidos, frango desfiado, carne moída ou até pedacinhos de linguiça. O segredo está no molho cremoso e na finalização gratinada.

Ingredientes

  • 2 xícaras de arroz cozido;

  • 1 xícara de sobras de carne, frango ou legumes picados;

  • 1/2 lata de milho verde (opcional);

  • 1 tomate picado;

  • 1/2 cebola picada;

  • 1/2 caixinha de creme de leite;

  • 3 colheres de sopa de requeijão ou maionese;

  • queijo ralado para gratinar;

  • sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto.

Modo de preparo

  1. misture o arroz com os ingredientes picados e o milho;

  2. acrescente o creme de leite e o requeijão; tempere a gosto;

  3. transfira para um refratário untado, finalize com queijo ralado e orégano;

  4. leve ao forno pré-aquecido a 200?°C por cerca de 20 minutos, até gratinar.

2. Omelete de geladeira

Omelete é sinônimo de praticidade e, com os ingredientes certos, vira uma refeição completa. Vale usar legumes cozidos, frios esquecidos e até aquele restinho de queijo.

Ingredientes

  • 3 ovos;

  • 2 colheres de sopa de leite;

  • 1/4 de cenoura ralada (ou abobrinha);

  • 2 colheres de sopa de presunto, frango ou carne desfiada;

  • 2 colheres de sopa de queijo picado ou ralado;

  • sal, pimenta e ervas a gosto;

  • azeite ou manteiga para fritar.

Modo de preparo

  1. bata os ovos com o leite e os temperos;

  2. junte os ingredientes picados e misture;

  3. aqueça uma frigideira com um fio de azeite ou manteiga;

  4. despeje a mistura, tampe e cozinhe em fogo baixo até firmar;

  5. vire com cuidado ou dobre ao meio.

3. Sopa rústica de legumes

Batata cozida, cenoura murcha, talos de couve ou brócolis? Tudo isso pode virar uma sopa nutritiva e reconfortante.

Ingredientes

  • 2 xícaras de legumes variados (batata, cenoura, abóbora etc.);

  • 1/2 cebola picada;

  • 1 dente de alho amassado;

  • 1 colher de sopa de óleo ou azeite;

  • 500 ml de água ou caldo de legumes caseiro;

  • sal, pimenta, cúrcuma ou ervas a gosto;

  • macarrão pequeno (opcional).

Modo de preparo

  1. refogue a cebola e o alho até dourar;

  2. adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos;

  3. junte a água ou o caldo, tempere e cozinhe até os legumes amaciarem;

  4. se quiser, bata parte da sopa no liquidificador para engrossar;

  5. acrescente o macarrão e cozinhe até ficar no ponto.

4. Panqueca salgada 

Com ovos, leite e farinha, já é possível fazer a base para panquecas. O recheio pode ser o que estiver pronto ou fatiado na geladeira, até mesmo aquele refogado do dia anterior.

Com alguns truques simples e combinações criativas, dá para preparar pratos que agradam ao paladar
Ingredientes da massa

  • 1 ovo;

  • 1/2 xícara de leite;

  • 1/2 xícara de farinha de trigo;

  • 1 pitada de sal;

  • 1 colher de sopa de óleo.

Sugestões de recheio

  • frango desfiado com requeijão;

  • carne moída com legumes;

  • queijo e presunto com tomate.

Modo de preparo

  1. bata os ingredientes da massa no liquidificador;

  2. aqueça uma frigideira untada e despeje uma concha da massa;

  3. cozinhe até dourar, vire e doure o outro lado;

  4. recheie, enrole e, se quiser, cubra com molho de tomate.

5. Torta de liquidificador com recheio 

Essa torta é perfeita para transformar restinhos em algo novo. A massa é simples e combina com qualquer recheio.

Ingredientes da massa

  • 2 ovos;

  • 1 xícara de leite;

  • 1/2 xícara de óleo;

  • 1 xícara de farinha de trigo;

  • 1 colher de sopa de fermento;

  • 1 pitada de sal.

Sugestões de recheio

  • legumes refogados com frango ou carne;

  • tomate, cebola e queijo;

  • atum com milho e azeitona.

Modo de preparo

  1. bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo;

  2. unte uma forma e despeje metade da massa;

  3. espalhe o recheio e cubra com o restante da massa;

  4. leve ao forno pré-aquecido a 180?°C por cerca de 35 minutos, ou até dourar.

Aproveitar o que já está na geladeira não exige grandes habilidades culinárias, só um pouco de criatividade e boa vontade. Além de evitar o desperdício, essas receitas ajudam a economizar e tornam o dia a dia mais prático e saboroso. Antes de pedir delivery, vale dar uma espiada no que tem em casa. A solução pode estar ali, pronta para virar uma refeição deliciosa.

