Confira a agenda gastronômica do fim de semana (26 e 27/7)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Para muita gente, qualquer hora, dia ou clima combina perfeitamente com uma cerveja gelada. Outras pessoas preferem aproveitar as temperaturas mais baixas e o inverno para degustar vinhos. Seja qual for a sua preferência, é possível encontrar o programa perfeito para aproveitar o fim de semana em Belo Horizonte e Nova Lima da melhor forma: com bebidas e comidas de dar água na boca.

Alô, cervejeiros!

Jardim Cervejeiro será inaugurado no Mercado de Santa Tereza BS Fotografias/Divulgação

No sábado e no domingo (26 e 27/7), o Mercado de Santa Tereza vai receber a Feira do Santa Tereza com atrações para lá de especiais. O evento vai oferecer comidas para todos os gostos e de origens variadas. Hambúrguer, milho cozido, porções de carne e frango, pastéis, acarajé, feijão-tropeiro, macarrão na chapa e sanduíche de pernil são apenas algumas das opções de comes que serão servidos no evento.

As cervejas serão protagonistas da festa, com a inauguração de um “Jardim Cervejeiro”. O espaço vai abrigar as cervejarias Verace, Krug Bier, Salute, Vila Alemã, Chopp do Mercado, Germânia e Breedom, que trazem rótulos diversos para os clientes.

Quem for à inauguração do Jardim Cervejeiro na Feira do Santa Tereza vai poder também conhecer o artesanato local e aproveitar atrações musicais, além de recreação para as crianças.

Serviço

Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza

Sábado e domingo (26 e 27/7), das 10h às 19h

Entrada gratuita

Para quem prefere vinho

Se não quiser beber cerveja, fique tranquilo, tem outras opções de eventos que serão ideais. O Mercado de Origem vai receber um evento especial para os amantes de vinho. O grande destaque do Festival de Vinhos é o Brasil.

O evento vai apresentar rótulos de 15 vinícolas brasileiras, das regiões do Sul de Minas, Campos das Vertentes, Ouro Preto, Serra e Campanha Gaúchas, Serra do Sudeste, São Paulo, Serra da Mantiqueira, Cerrado Brasileiro (Goiás e Brasília) e Vale do São Francisco.

Além de conhecer mais os vinhos por meio de degustações e interações com sommeliers, o público poderá fazer um curso de vinhos com o sommelier Marcelu Dvin (R$ 150) e uma aula com Inimá Souza, do Wine Center D.O.C. (que oferece cursos de formação de sommelier em BH), com a degustação guiada de cinco rótulos brasileiros (R$ 180).

Além dos vinhos brasileiros, o festival contará com opções da Argentina, Chile, Portugal e Itália e queijos mineiros.

Serviço

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água

Sábado (26/7), das 11h às 20h

Domingo (27/7), das 11h às 18h

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla

Ingressos para a aula e curso pelo mesmo site

Mais vinhos e presença ilustre

No sábado (26/7), o Festival do Vinho no Jardim Canadá, em Nova Lima, é o evento perfeito para apaixonados por música e gastronomia. Ele vai reunir mais de 40 rótulos de vinhos de diversos países e regiões do mundo.

Além de origens variadas, há diversidade nos tipos da bebida, que vão do tinto ao rosé, e nas uvas, que incluem, por exemplo, Carménère, Tempranillo e Malbec.

Dentre as opções de comidas, destacam-se massas e tábuas de queijos e charcutaria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival do Vinho - Belo Horizonte (@festivaldovinhobh)

O festival vai receber uma presença especial: George Israel. O cantor, compositor e saxofonista foi parceiro de grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Cazuza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá, Nova Lima

Sábado (26 de julho), a partir das 14h

Ingresso vendidos pelo Sympla

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino