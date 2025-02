Dia Mundial da Margarita: três versões do drinque para fazer em casa

Neste sábado (22/2), comemora-se o Dia Mundial da Margarita. Não se sabe com precisão qual é a origem do drinque, mas o certo é que ele está totalmente associado à cultura mexicana. Feito com tequila, suco de limão e licor de laranja, acabou se tornando uma das bebidas mais famosas do mundo.

"Margarita é perfeita para o verão, pois é refrescante, cítrica e geralmente servida bem gelada. No entanto, também pode ser apreciada o ano todo, especialmente em momentos de descontração, festas, encontros com amigos e até harmonizada com pratos mexicanos. Ela combina com comidas picantes porque a acidez do limão e o dulçor do triple sec (licor de laranja) equilibram o ardor da pimenta, enquanto a tequila realça os sabores intensos dos pratos", explica a chef e coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Estácio, Larissa Fernandes.

Para comemorar a data em grande estilo, a chef compartilha três variações do coquetel. A primeira receita leva Curaçau Blue, um licor colorido artificialmente de azul. Já a segunda versão ganha sabor com suco concentrado de maracujá, enquanto a terceira se diferencia da tradicional pela adição de xarope de morango.

Margarita Blue

Ingredientes

50ml de tequila prata

50ml de Cointreau (licor de laranja)

25ml de Curaçau blue

1/2 limão

sal para a borda da taça

1 limão espremido

Gelo a gosto

Modo de fazer

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes e bata até o gelo derreter. Reserve. Em seguida, corte um limão ao meio e passe na borda da taça onde pretende servir. Em um prato, adicione um pouco de sal e passe a borda da taça com limão. Feito isso, coe o líquido da coqueteleira na taça, sem desmanchar a borda feita com o limão e o sal, e o drinque está pronto para ser servido.

A margarita pode ganhar sabor com suco de maracujá Larissa Fernandes/Divulgação

Margarita de Maracujá

Ingredientes

Sal para a borda



30ml de tequila

30ml de Cointreau

30ml de suco concentrado de maracujá

3/4 de dose de xarope de açúcar

3/4 de dose de suco de limão

Gelo a gosto

Modo de fazer

Separe uma taça com borda larga. Mergulhe a borda na água e depois no sal. Reserve. Na coqueteleira, coloque o gelo, a tequila, o Cointreau, o suco de limão, o suco de maracujá, o xarope, feche e agite bem. Despeje na taça e sirva!

Margarita de Morango

Ingredientes

30ml de tequila

30ml de Cointreau



30ml de Le Fruit de Morango (Monin)

3/4 de dose de suco de limão

Sal para a borda

Gelo a gosto

Modo de fazer

Separe uma taça com borda larga. Mergulhe a borda na água e depois no sal. Reserve. Na coqueteleira, coloque o gelo, a tequila, o Cointreau, o suco de limão, o suco de morango, feche e agite bem. Despeje na taça e sirva!

