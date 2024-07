A Expocachaça chega nesta quinta-feira (4/07) à sua 33ª edição ocupando, pela primeira vez, o Centerminas Expo, em Belo Horizonte. Cerca de 250 expositores mostram mais de 2 mil produtos de todos os cantos do país. Entre eles, está o estande coletivo com 12 produtores do Rio Grande do Sul, como Casa Bucco, Weber Haus, Harmonie Schnaps, Cachaçaria Hartmann e Cachaçaria Bel Vedere.





Paulo Ramos, presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do estado gaúcho (APRODECANA), explica o que diferencia os produtos do Rio Grande do Sul dos do resto do país.

“No que tange a aspectos sensoriais, nossos produtos têm um toque muito especial que decorre da influência dos imigrantes alemães e italianos que se estabeleceram na região e trouxeram seu conhecimento na produção de outros destilados, em especial os alemães com o schnaps e os italianos com a grappa. Aliado a isso, a expertise dos italianos com a guarda e envelhecimento de vinho em barris de madeira realça a magia da cachaça.”

Da entrada aos pratos principais

O presidente da APRODECANA explica como harmonizar as bebidas: "Costumamos dizer que cachaça harmoniza com uma refeição completa, desde uma boa branca para acompanhar as entradas, passando pelas envelhecidas em madeiras como carvalho e grapia para acompanhar pratos principais baseados em carnes, finalizando com um amburana para acompanhar a sobremesa, como um petit gateau ou um sorvete de creme flambado."

Sem esquecer de suas origens, ele reforça que uma cachaça de qualidade acompanha muito bem um churrasco suculento.





Ramos também expressa uma enorme gratidão ao evento frente à catástrofe que atingiu o RS: “É importante ressaltar que temos muito a agradecer ao povo mineiro, ao José Lúcio, presidente da exposição, que não mediu esforços e abriu mão de ganho financeiro em prol de nossa participação no evento. Sem o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul e da direção da Expocachaça, não estaríamos participando nesta vez”, diz.





Em relação ao público, espera-se receber 20 mil pessoas no local. Somando as edições anteriores, o movimento de público total foi de 3 milhões de visitantes.



Serviço

33ª Expocachaça

Data: de 4 a 7 de julho

Horário: de quinta a sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 22h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) pelo site da Expocachaça / Passaporte para todos os dias: R$ 110 e R$ 80 (meia entrada) / Passaporte Galera (4 ingressos para um único dia): R$ 120

A bilheteria fecha 1 hora antes do encerramento

Endereço: Centerminas Expo (Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º Andar - União)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino