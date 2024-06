Com a chegada do inverno, bons e saborosos vinhos garantem um charme especial à estação, junto a experiências gastronômicas típicas dessa época do ano. Assim, as promoções da bebida têm se destacado como uma oportunidade imperdível para atrair clientes curiosos sobre rótulos renomados, que vêm conquistando espaço no mercado nacional com novos sabores que não comprometem o orçamento.

Segundo uma pesquisa de 2023, feita pela consultoria IWSR, especializada no mercado de bebidas, o consumo de vinhos per capita no Brasil saltou de 1,8 litros para 2,7 litros entre 2019 e 2022. Outro estudo, realizado pela Wine, clube de assinatura de vinhos, mostra com dados de 2021 que BH foi uma das capitais que mais tiveram aumento na frequência de consumo da bebida, com o índice de 37% de crescimento em relação aos anos anteriores.

Nesse cenário, os amantes do vinho podem encontrar mais de mil garrafas nacionais e internacionais na Feira de Vinhos do Supernosso, que vai até o dia 30 de junho. Para Jean-Charles Godard, gerente de importação e adega do Grupo, a Feira é uma oportunidade de os clientes conhecerem e se encantarem pelo universo da bebida.

“Temos uma seleção que é fruto de uma análise técnica realizada por nossa equipe de enólogos e da degustação e aprovação dos clientes nas lojas”, diz. Godard revela que a Adega do Supernosso dobrou de tamanho nos últimos cinco anos e está cada dia mais adaptada ao gosto dos clientes.

Confira os descontos

A seguir, listamos dez vinhos com descontos de até 30%, desde o clássico tinto até o elegante rosé. Na Feira, o cliente poderá adquirir garrafas de diferentes regiões do mundo, como do Chile, da Argentina, de Portugal e de outros países reconhecidos pelas boas vinícolas.

VINHO ARGENTINO GRAN DANTE BONARDA - 30% de desconto, de R$ 229,90 por R$ 159,90

De cor vermelha intensa, destaca-se o perfume de frutas vermelhas como framboesa e morangos e o toque exótico e fresco do eucalipto. A passagem por barrica confere notas doces como caramelo. Combina bem com pratos que vão desde massas e pizzas até carnes grelhadas e queijos.

VINHO CHILENO PKNT PLATINUM CABERNET SAUVIGNON - 16% de desconto, de R$ 179,90 por R$ 149,90

De cor rubi profunda, lembra frutas silvestres maduras e pimenta preta no nariz. Tem taninos intensos, macios e finos, com um ataque delicado ao paladar. Harmoniza bem com carne bovina, churrasco, cordeiro assado, queijos amarelos e amadeirados, cogumelos, massas e pizzas.

VINHO CHILENO BODEGAS PINOTEL BRANCO D.O CASABLANCA - 15% de desconto, de R$ 199,90 por R$ 169,90

É um vinho feito por meio da utilização de processos artesanais de vinificação em ânforas de barro ou grandes tonéis, com técnicas e conhecimentos atuais. Reúne Pinot Noir e Moscatel Rosado de forma harmoniosa. O vinho tem uma cor atrativa de morango, perfumado com flores de laranjeira e jasmins de Moscatel. Pode ser harmonizado com peixes grelhados ou assados, frutos do mar e saladas com molhos cítricos.

VINHO PORTUGUÊS TAYLOR'S FINE RUBY PORT - 13% de desconto, de R$ 149,90 por R$ 129,90

Profunda cor vermelha, com paladar encorpado, tem sabores de fruta e um longo final. É elaborado a partir de um lote de vinhos do Porto produzidos nas zonas do Baixo Corgo e Cima Corgo do Vale do Douro. Combina muito bem com queijos salgados, como os do tipo gorgonzola e parmesão. A bebida também apresenta notas de chocolate, harmonizando com sobremesas à base dessa iguaria.

VINHO FRANCÊS LA BURGONDIE MERCUREY AOC GRAND VIN DE BOURGOGNE - 10% de desconto, de R$ 299,90 por R$ 269,90

De cor vermelha, este vinho apresenta aromas intensos de frutas vermelhas e notas de violetas e especiarias. Harmoniza com pratos como saladas, peixes grelhados ou assados, carnes brancas, massas com molhos vermelhos e queijos suaves.





VINHO URUGUAIO GARZON RESERVA TANNAT - 10% de desconto, de R$ 199,90 por R$ 179,90

De cor púrpura intensa com aromas frescos que lembram ameixas e framboesas, possui um delicado aroma a especiarias e uma grande identidade de terroir. A sugestão para a harmonização é apostar em pratos com alto nível de proteína, já que essas moléculas combinam com os taninos do vinho, deixando-o mais macio e frutado na boca, como cordeiro assado, ossobuco e T-bone.





VINHO FRANCÊS WHISPERING ANGEL COTES DE PROVENCE ROSÉ - 10% de desconto, de R$ 299,90 por R$ 269,90

De cor rosa pálido, é composto pelas uvas Grenache, Syrah, Cinsault e Rolle. É uma das referências mundiais do Rosé de Provence. Harmoniza com pratos leves e frescos, como saladas, frutos do mar, sushi e ceviche. Também combina com pratos picantes e apimentados, como comida tailandesa ou mexicana.





VINHO CHILENO CONCHA Y TORO AMELIA CHARDONNAY D.O LIMARI - 10% de desconto, de R$ 499,90 por R$ 449,90

Com uma cor amarelo claro e brilhante, é um vinho complexo, predominado pela mineralidade, flores brancas, pera e pederneira. Combina muito bem a estrutura fornecida pela argila vermelha e a mineralidade do solo. Pensando na harmonização, o Chardonnay combina melhor com comidas de textura mais leves, como mexilhões, ostras e peixes suaves, além de ingredientes de maior acidez, como o tomate, alcaparra, alho-poró, ervas e vegetais.

VINHO CHILENO BODEGAS RE REDOBLE GARNACHA & CARIGNAN D.O MAULE - 8% de desconto, de R$ 259,90 por R$ 239,90

Seu nome "Redoble" nasce da comunhão íntima entre duas castas mediterrâneas, Garnacha e Cariñena, cultivadas no Valle do Maule. Ambas as uvas vêm da mesma planta. Destacam-se as frutas vermelhas silvestres, com uma nota herbal única. Possui uma cor vermelho brilhante. A harmonização desse tipo de vinho com vegetais grelhados, como abóbora, tomate, pimentão, berinjela, cebola e cogumelo e com pratos bem condimentados, como os da culinária indiana ou ensopados e braseados, é muito comum.

VINHO NACIONAL SACRAMENTOS SABINA SYRAH 2023 - 3% de desconto, de R$ 299,90 por R$ 289,90

Detentor do prêmio de Melhor Vinho do Sudeste em 2024, Sabina é um tinto fermentado com 60% de cachos inteiros e envelhecido em foudres durante cerca de 4 meses. Ele encanta pelos aromas de frutas vermelhas frescas, notas florais e especiarias, como a pimenta preta. Combina com massas com molhos encorpados, como ragu de carne, bolonhesa, ragu de pato ou cordeiro, entre outros de sabores intensos.

Além disso, Godard destaca que todas as unidades contam com sommeliers, que também darão dicas de harmonizações com produtos gastronômicos como queijos, charcutaria, carnes, pães, entre outros. "Com a compra do combo desses 10 vinhos, o valor vai de R$ 2.619,00 para R$ 2.219,00", completa o gerente.

