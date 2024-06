Está chegando a hora. A ExpoQueijo Brasil 2024 - Araxá International Cheese Awards será de 27 e 30 de junho, no Grande Hotel e Termas de Araxá. O maior concurso das Américas, com jurados nacionais e internacionais, é um dos eventos mais aguardos de toda a cadeia produtiva do queijo.

O Concurso Internacional da ExpoQueijo Brasil será novamente coordenado pela equipe da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) - Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa).

Juana Girolimini tem 27 anos e mora em um pequeno povoado, na província de Buenos Aires, na Argentina é é uma das jurados do concurso. Sempre interessada em queijos, se formou em técnica em laticínios (Córdoba) e se especializou na área na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha); seguindo logo depois para a França, onde teve a oportunidade de estudar no Centro Lácteo ENILBIO e na Universidade IUT Nancy Brabois. “Esta formação me permitiu conhecer, aprender e me especializar no fascinante aspecto técnico dos queijos. Inclusive aprendi o português para descobrir mais sobre a cultura queijeira do Brasil”, conta.

A argentina já participou como jurada de vários concursos de queijos, mas ressalta a importância do Concurso Internacional ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – como uma referência para o setor em todo o mundo. “É um evento de muita importância para os produtores do Brasil, mas também para os produtores estrangeiros, já que convoca produtores de diferentes países como Argentina, Uruguai, Itália e muitos outros. A ExpoQueijo é a reunião dos amantes do bom queijo, unidos para celebrar o trabalho diário. Tenho a honra de participar como jurada pelo segundo ano consecutivo”.

Mais de mil queijos inscritos

Juana representa bem o perfil dos quase 200 jurados que vão avaliar os mais de mil queijos inscritos nesta edição do concurso. “Temos a honra de dizer que todos os jurados são técnicos, especialistas na área. Aqui não temos produtores julgando queijos. A seleção é estritamente criteriosa e, muitos deles são indicados diretamente por entidades sérias e governamentais como o IMA e a Emater”, destaca a organizadora do evento, Maricell Hussein.

Segundo o secretário da Seapa, Thales Fernandes, além de um processo seletivo rigoroso, todos os jurados passam por um balanceamento junto aos profissionais da Epamig. “Temos um curso de formação especialmente elaborado para eles e que nos garante explorar ao máximo o conhecimento de cada integrante do corpo de jurados. Vale ressaltar ainda que, para cada etapa, haverá uma equipe diferente de julgadores, de forma a manter a credibilidade das notas”, explica.

Experiência

Muitos jurados participam do Concurso Internacional da ExpoQueijo Brasil desde a primeira edição. É o caso da médica veterinária Valdeane Cerqueira, que atua na indústria de produtos de origem animal e correlatos há mais de 20 anos. “A primeira experiência como jurada na ExpoQueijo foi no final da pandemia, em 2021. O evento marcou para mim o regresso das atividades presenciais, foi inesquecível ter novamente o contato humano, a troca de experiências, as risadas, novas amizades. Um grande recomeço”, relembra.

Para a especialista, participar do evento é sempre um marco. “A expectativa para a ExpoQueijo Brasil é sempre muito grande por se tratar de um evento que cresce a cada ano e que nos surpreende pela inovação no formato, mantendo a qualidade. É um concurso que destaca com notoriedade os produtores e suas histórias contadas através dos seus queijos. Será sempre um orgulho poder colaborar com o crescimento e reconhecimento deles”, ressalta.

A gastrônoma Sarah Biaggi participa do corpo de jurados pela terceira vez. Ela traz para o grupo, a experiência acadêmica e profissional. “Sabores, aromas, texturas, cheiros, gostos e suas combinações trazem possibilidades infinitas em harmonizações e tudo isso me cativou desde pequena. Cuidados no preparo, estética dos pratos e dos alimentos e a cultura alimentar de outros países são razões que motivaram para aprofundar o estudo da alta gastronomia e vários cursos na área de alimentos, entre eles o processamento do leite. Estou muito animada para, mais uma vez, dar o meu melhor”, diz.

Outras atrações

Além do Concurso Internacional, a ExpoQueijo Brasil 2024 - Araxá International Cheese Awards - conta com uma Feira Internacional de Negócios com estandes que valorizam o consumo de produtos da agricultura familiar.

O Fórum Internacional desenvolve uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal regularizado, entre outros produtos da gastronomia rural.

A vila gastronômica e cultural promove uma experiência sensorial na degustação de queijos artesanais harmonizados com outras iguarias da culinária regional. Uma celebração dos sabores e da cultura, com música ao vivo, mostras e exposições.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa.

O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a organização da ExpoQueijo prevê impacto positivo em diversas áreas, como o turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura; Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio da CBMM, Copasa, Cemig, McCain, Sebrae, Sistema Ocemg e Sicoob Crediara. Tem parceria com associações de produtores de queijos e apoio de todas as instituições de fomento do agronegócio, com destaque para o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG; Governo de Minas, por meio da Seapa - Emater-MG, Epamig, IMA; Entreposto de Laticínios São Pedro, CCPR, Senar, Faemg e Prefeitura de Araxá. A Epamig - Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) – Governo de Minas Gerais – é a entidade mantenedora da Expoqueijo Brasil 2024.

Na primeira edição foram 21 mil pessoas no evento. Na seguinte, o evento alcançou 25 mil pessoas circulando pelas áreas, e em 2023, o concurso bateu o recorde com 43 mil visitantes passando pela ExpoQueijo Brasil.

Serviço