Aprovada pelo paladar dos mineiros, a comida de boteco do Bar Pirex promete dar ainda mais água na boca do público. O bar terá uma nova estufa, mais moderna e potente, para garantir maior controle da temperatura e melhor visibilidade dos pratos.

Para a inauguração oficial, nesta quarta-feira (8/7), Eliza Fonseca, do clássico Bar da Lora do Mercado Central, foi convidada a cortar a faixa do equipamento. No dia, todo o faturamento do Pirex será doado para auxiliar as vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul.

A nova estufa abriga o menu mais recente da casa, que manteve sua essência de boteco, preservando os clássicos, mas com acréscimos de mais pratos autorais. Ao todo, mais de 40 opções compõem o cardápio, sendo cerca de 14 vegetarianas e veganas. Além disso, algumas porções do menu tiveram ajuste de tamanho e preço, e passou a ser possível pedir meio a meio.

Veja algumas das criações da casa

Com a cozinha liderada por Caio Soter e Isabela Rochinha, entre as criações estão:



- Vinagrete de lula



- Bife com picles de batata frita

- Fígado empanado em flocos de milho

Os sucessos do lugar também continuam firmes, como o bolovo, que agora está disponível também na versão de bacalhau, o pão molhado e o sandubinha de rosbife.

Para os vegetarianos e veganos também será ofertado um leque de possibilidades. Pratos como o húmus com coalhada, o charuto de caponata com molho de tomate defumado e o jiló espalmado com babaganoush, estão entre as opções.

Um dos sócios do restaurante, Caio Soter, comenta que inicialmente o foco do bar será a fidelidade à gastronomia de boteco e a execução da estufa. Segundo ele, os pratos tradicionais serão feitos com mais cuidado no preparo. "Agora, após um ano na cozinha, já temos liberdade para exercitar nossa criatividade e dar mais identidade aos pratos, sem perder de vista nossas referências".

Serviço

Bar Pirex

Funcionamento

Quarta a sexta, das 18h às 0h

Sábado, das 12h às 0h

Domingo, das 12h às 17h

*Fechado no último domingo do mês

*Cardápio reduzido 1h antes de encerrar

Endereço: Avenida Amazonas, 1.073 loja 54