O 2º Festival do Queijo e da Cachaça das Vertentes acontece a partir desta quinta-feira (2/5), vai até domingo (5/5) e reúne produtores, expositores e especialistas dos eixos do município de Coronel Xavier Chaves, na Região do Campo das Vertentes, sede do evento. A entrada é gratuita em todos os dias, e a programação engloba cursos, estandes de produtos premiados, praça de alimentação e show da banda 14 Bis.

A secretária de Agropecuária e Meio Ambiente, Clélia Soares de Assis, conta que o intuito do festival é promover conhecimento acerca da produção dos laticínios e da cachaça. "O objetivo é tanto oferecer cursos para os produtores de queijo e cachaça, como também aproximar a população e os turistas amantes dos produtos". Segundo a secretária, a região das Vertentes não tinha eventos como esse, por isso a prefeitura viu a oportunidade de compartilhar a riqueza da produção local.

Os visitantes poderão apreciar produtos artesanais feitos por produtores locais. As iguarias são expostas em estantes, onde as pessoas podem passear, degustar e comprar os mais variados tipos de queijos e cachaças exclusivas. "Coronel Xavier Chaves abriga um dos engenhos mais antigos do país, por isso, tem uma história ligada com as duas atividades".

Para expor os produtos e comercializá-los, Clélia explica que é necessário ter um certificado que registra a segurança alimentar dos itens. "Todo produto de origem animal precisa de um selo de inspeção. Isso garante ao consumidor que aquilo foi bem inspecionado".

Queijos e cachaças premiados

As premiações recebidas também motivaram a realização do evento. Entre os destaques está o Queijo Bonanza, que recebeu duas vezes o prêmio Mundial do Queijo do Brasil. As variações do Queijo Minas Padrão Bonanza e o Meia Cura Bonanza receberam medalhas de ouro e prata, respectivamente.

Além disso, a Cachaça Século 18, fabricada no antigo engenho da família de Tiradentes, promete agradar os amantes da bebida e representar o jeito mineiro de fazer cachaça. No entanto, as opções não se restringem aos dois produtos; os clássicos doces de leite também prometem conquistar o paladar dos turistas.

Cursos franceses

Serão realizados, durante os quatro dias de evento, cursos franceses para o público em geral, ministrados pelos professores Dhelphine Gehante Luhring e José Manoel Martins.

Veja a agenda dos cursos:

2 de maio

- Microbiologia do Queijo Minas Artesanal (QMA)

- Ultra Frescos

- sobremesas

3 de maio



- Descoberta das famílias de queijos duros, semiduros e azuis

- perfil sensorial

- sabores e aromas

- Degustação comentada dos queijos das Vertentes

4 de maio

- Perfil sensorial das famílias de queijos filados, frescos, massa mole e florida

- sabores e aromas

Clélia celebra a oferta dos cursos para produtores locais. "É uma oportunidade de apoiá-los. Grande parte deles não tem a chance de ir para uma cidade grande, por exemplo. Além disso, é uma forma de valorizá-los, bem como a matéria-prima por eles produzida". Também serão ofertados workshops e oficinas.



A programação compreende ainda a apresentação musical da banda 14 bis, orientações de como diversificar a produção de queijos e a proposta de acompanhar, ao vivo, a produção da cachaça.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata