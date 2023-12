Muitas culturas têm tradições gastronômicas específicas associadas ao Réveillon. "Tradicionalmente, acredita-se que comer determinados alimentos no último dia do ano pode atrair prosperidade, dinheiro, fertilidade, sorte e saúde para o ano que se inicia", destaca a nutricionista Adriana Stavro.

Essas memórias alimentares são uma maneira deliciosa de deixar o ano que está acabando para trás e celebrar o início de um novo ciclo. Por isso, Adriana Stavro explora alguns exemplos de alimentos populares na ceia de Ano Novo em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil.

Pratos populares na ceia de Ano Novo

Lentilha - Símbolo de sorte e prosperidade: "Um grão que se assemelha a pequenas moedas, é tradicionalmente consumida à meia-noite na virada do Ano Novo. Acredita-se que a lentilha simboliza sorte e prosperidade, representando não apenas a riqueza material, mas também a esperança de um ano repleto de bons momentos e realizações".

Uvas -Símbolo de desejo e fortuna: "Em muitos países de língua espanhola, como Espanha e alguns países da América Latina, é tradição consumir 12 uvas à meia-noite, representando os 12 meses do ano. Cada uva simboliza um desejo para o próximo ano, proporcionando um ritual significativo para dar as boas-vindas ao novo ciclo. Além disso, a uva também é associada fartura, fertilidade e prosperidade".

Peixes - Símbolo de progresso: "Os peixes são considerados um símbolo de abundância e progresso, pois nadam para frente em grandes cardumes. Servir um peixe inteiro é considerado um gesto simbólico de desejar abundância e prosperidade. A tradição de apresentar o peixe de maneira integral durante as celebrações reflete esperança de sustento em abundância e progresso contínuo".

Romã - Símbolo de abundância e fertilidade: "A romã, com sua abundância de sementes, é uma fruta que simboliza prosperidade e riqueza. Em algumas culturas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, acredita-se que a romã também represente a fertilidade. Muitas pessoas consomem as sementes ou preparam suco de romã como parte de rituais e tradições, buscando atrair prosperidade financeira, fertilidade e abundância em diversos aspectos da vida".

Carne Suína - Símbolo de crescimento e desenvolvimento: "Os porcos, ao se movimentarem para frente, refletem a direção que desejamos para a vida, simbolizando progresso. Esses animais, ao "empurrarem para frente" com o focinho, tornam-se ícones dessa representação positiva. Por essa razão, muitas famílias optam por servir a cabeça do porco na virada do ano, acreditando que este gesto simboliza não apenas o início de um novo ciclo, mas também a esperança de avanço e prosperidade".

Laranja - Símbolo de riqueza e fartura na cultura chinesa: "A laranja é associada ao ouro devido ao seu formato arredondado e à cor que lembra uma moeda dourada. A tradição é consumir uma laranja e deixar nove (9) na mesa, acreditando que isso atrairá fortuna para o novo ano. Essa prática simboliza não apenas a riqueza material, mas também saúde e fertilidade".

Verduras verdes - Símbolo de riqueza: "Em diversas culturas, é comum consumir verduras de folhas verdes, como couve, repolho, rúcula e espinafre, durante as celebrações de Réveillon. Essa prática tem origem na semelhança visual dessas folhas com notas de dinheiro, especialmente o dólar. Acredita-se que incluir esses alimentos na ceia de Ano Novo traz boa sorte financeira, simbolizando prosperidade e abundância para o próximo ano".

Arroz - Símbolo de enriquecimento e ascensão: "Em diversas culturas asiáticas, o arroz é considerado um alimento fundamental associado à abundância e à boa sorte. Incluir o arroz nas celebrações de Réveillon reflete a crença de que a presença desse grão na mesa de Ano Novo traz consigo boas vibrações financeiras e a promessa de abundância para o ano que se inicia".

Bolo Vasilopita - Símbolo de riqueza e abundância da cultura na Grécia: "Uma tradição grega bastante difundida na Grécia e no Brasil, especialmente entre famílias de ascendência grega, é preparar a Vasilopita, um delicioso bolo amanteigado, que será cortado em fatias à meia-noite. Um toque especial é acrescentar uma moeda na hora do preparo. A superstição sugere que aquele que encontrar a moeda terá sorte e prosperidade durante o ano que se inicia".

Receita da Vasilopita

Bolo Vasilopita é tradição entre famílias de ascendência grega, um delicioso bolo amanteigado, cortado em fatias à meia-noite e o toque especial é acrescentar uma moeda na hora do preparo Arquivo Pessoal

Ingredientes:

250 g de manteiga em temperatura ambiente

250 g de farinha de trigo peneirada

6 ovos inteiros peneirados

180 g de farinha de amêndoas

200 g de amêndoas laminadas

700 g de açúcar cristal peneirado

1 colher de chá de fermento

100ml de sumo natural de limão siciliano

Para finalizar: Açúcar de confeiteiro

Extras: Forma redonda de + ou - 35 cm + papel manteiga + manteiga para untar a forma

Preparo

Deixe todos os ingredientes separados nas quantidades adequadas e a manteiga em temperatura ambiente. Unte a forma. Forre com papel manteiga. Unte o papel manteiga. Polvilhe o papel com um pouco de farinha. Reserve.

Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme bem clarinho. Adicione os ovos peneirados um de cada vez. Misture lentamente até formar um creme homogêneo. Acrescente o sumo de limão e a farinha de amêndoas. Continue batendo. Por fim, adicione a farinha de trigo com a batedeira em movimento. Bata até formar uma massa lisa, brilhante e homogênea. Neste momento acrescente uma moeda higienizada e mexa com uma colher. Distribua a massa na forma já preparada. Coloque as amêndoas laminadas por cima. Leve ao forno e asse a 170 graus por 50 minutos ou faça o teste do palito. Retire do forno e polvilhe açúcar de confeiteiro. Corte e sirva a meia noite. E tenha um feliz Ano Novo.