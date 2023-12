O chef Simone Biondi, do Est! Est!! Est!!!, indica o straccetti al quattro formaggi, um dos destaques do revéillon da casa italiana

A ceia de réveillon transcende a simples alimentação e se torna um ritual gastronômico, onde cada prato é cuidadosamente escolhido para comemorar o encerramento de um ciclo e a chegada de novas esperanças. A praticidade é um fator de peso na hora de planejar o último jantar do ano, por isso, optar por um bom restaurante para celebrar a ocasião com a família ou amigos é sempre uma boa pedida. Em Belo Horizonte, os restaurantes Cantim d’or Noir, O Italiano, Vila Chalezinho e Est! Est!! Est!!! darão um toque especial de novidade às tradições para a ceia de Ano Novo.



Além do famoso nhoque da casa, o Cantim dor Noir contará com outras estrelas para a noite da virada. Ao som de sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990, comandados pela banda de baile Walkman, a casa servirá pratos refrescantes, com opções de comidas tradicionais mineiras a frutos do mar. Para as entradas, a chef Ione Romualdo escolheu tábuas de queijos, frios e frutas, ceviche de tilápia e salmão, bruschettas italianas, quiches e tarteletes; petiscos mineiros como linguicinha, torresmo com mandioca, iscas de tilápia, costelinha no barbecue e franguinho oriental.



Para o jantar, o público poderá conhecer o premiado nhoque da casa ao molho demi glace, semelhante ao molho madeira, com filé-mignon e cogumelos ou ao molho de gorgonzola, com nozes e passas. No bar, drinques, cervejas, uísque, espumante, sucos, refrigerantes e água à vontade durante todo o evento.



Com mais de 13 anos de experiência em noites de réveillon, a chef à frente do Cantim, Ione Romualdo, conta que a nostalgia também é um ingrediente especial para a ceia da virada. “Os anos 1970, 1980 e 1990 foram anos de sucessos da música nacional e internacional muito dançantes em discotecas, boates. Será uma noite divertida e descontraída com a banda Walkman, que alegrou Réveillons dos clubes de BH”, contou.

Vila Chalezinho

O Vila Chalezinho traz quatro pratos inéditos para esta edição do jantar, que equilibra um menu ‘‘terra e mar ": peixe branco com molho velouté, alcaparras e amêndoas laminadas, bobó de camarão à moda baiana, salada de fruta salgada e salada de lentilha. A casa ainda oferece peru natalino, fettuccine com ragu de ancho, arroz natalino e filé mignon grelhado ao molho de vinho do Porto. A noite terá bebidas liberadas, fogos de artifício, DJ e jazz ao vivo.

Ione Romualdo, à frente do Cantim d'Or Noir, escolheu tábuas de queijos, ceviche de tilápia e bruschettas para o banquete de réveillon Marcos Vieira/EM/D.A Press



O chef Hebert de Oliveira explica que a concepção do menu foi pensada para atender às novas demandas. “Pensamos em um menu que atendesse nossos clientes e amigos, que não fugisse à ceia tradicional e que, ao mesmo tempo, proporcionasse uma experiência única. Por isso, fizemos um menu terra e mar.”



O Italiano

Com uma proposta da cozinha tradicional italiana “fatto a mano”, O Italiano investe em pratos leves, com a mistura de ingredientes frescos nacionais e importados. O chef da casa, Rodrigo Rodrigues Ladeira de Carvalho, conta que todo o menu da noite de ano novo foi pensado para oferecer ao público uma viagem às origens da cozinha tradicional italiana. “Pensamos em uma comemoração tipicamente italiana, com pratos nobres da culinária italiana, com produtos frescos e muitos vindos diretamente da Itália”, contou Rodrigo.



Para a entrada, o chef escolheu arancini de polvo, croquete alla puttanesca, carne cruda, polenta e gorgonzola de linguiça italiana. O jantar também terá opções de massas e frutos do mar, como ravioloni de muçarela de búfala e pesto ao molho pomodoro; peixe do dia, mini legumes da estação e molho pesto; manzo, uma carne de boi marmorizada , risoto de palmito pupunha e molho de jerez e tagliatelle nero, camarão VG, lula e tomate sweet grape.

Fondue aparece no menu do Vila Chalezinho, a charmosa casa que fica no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima Marcos Vieira/EM/D.A Press



Para finalizar a noite, a casa oferece as sobremesas semifreddo de pistache, ganache de pistache e crocante de chocolate branco, mil folhas de chocolate e compota de frutas vermelhas.

E o calor?

O chef Simone Biondi, do Est! Est!! Est!!! Cucina Italiana, se deparou com o desafio de equilibrar a tradição italiana com o calor no Brasil nesta época do ano. “O menu foi pensado na tradição. Não na tradição em si, de pratos típicos, isso por questões de clima. Lá usamos pratos quentes que, nessa época de calor aqui, são inviáveis. Mas foi pensado na tradição italiana de banquete. Nós italianos amamos sentar na mesa, amamos tudo que está ao redor de um simples prato, amamos beber, gritar, comer e comemorar a vida”, explicou.

As entradas do jantar preparado no restaurante O Italiano: viagem às origens da cozinha tradicional do país europeu Henrique Suarez/Divulgação



Com vinhos liberados, a ceia será dividida em entradas, antepastos quentes, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Para os pratos principais, o chef escolheu ravioli com ricota e espinafre aos quatro queijos, risoto al funghi, straccetti ai quattro formaggi , um prato típico de Roma feito de retalhos filé com molho gorgonzola, com batatas ou salmão em crosta de gergelim, pistache e alcaparras.



Em homenagem ao filme italiano de Federico Fellini, a sobremesa da noite será a “La Dolce Vita”, um mix de doces da casa, como tiramisù, panacota e cannoli siliciano.



À frente do jantar da virada desde 2016, o chef Simone pensou em proporcionar uma “viagem feita de sentimentos, com família e amigos todos no mesmo lugar, como uma grande família italiana”. n





Serviço



Cantim D’or Noir (@cantimdornoir)

Valor por pessoa: A partir de R$ 260

Endereço: Avenida do Contorno, 3588, Santa Efigênia

Contato: (31) 99707-8090

Est! Est!! Est!!! (@estcucina)

Valor por pessoa: A partir de R$ 390

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 107, Funcionários

Contato: (31) 2526-5852

O Italiano (@oitalianorestaurante)

Valor por pessoa: A partir de R$ 590

Endereço: Rua São Vicente, 155 - Olhos D'Água

Contato: (31) 99767-5190

Vila Chalezinho (@vilachalezinho)

Valor por pessoa: A partir de R$ 600

Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 132, loja 5, Vila da Serra, Nova Lima

Contato: (31) 3097-2019

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha