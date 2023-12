O Porco Pescado do Peixinho da Ju fez sucesso entre o público do Festival Botecar 2023

A 7ª edição do Festival Botecar chegou ao fim, nessa segunda-feira (18/12), com o anúncio dos vencedores da categoria de Melhor Boteco de Belo Horizonte. Foram 30 dias de evento e 37 bares participantes, entre eles o Peixinho da Ju, que levou o primeiro lugar na disputa com o prato Porco Pescado, um medalhão de tilápia com bacon. O segundo lugar ficou com o Armazém Medeiros, que inscreveu o Tamu Junto, uma maçã de peito desfiada com tempero de ervas, cebola roxa e um toque de goiabada. O terceiro colocado é o Sô Pedro Boteco & Empório, que serviu ao público do festival a Prexequinha Mineira, um bolinho de carne servido com farofa da casa e cebola crocante.



Tamu Junto, do Armazém Medeiros, ficou em 2° lugar na disputa Botecar/Reprodução

Ao consumir os pratos do festival, o público pôde eleger o melhor boteco considerando critérios como sabor do tira-gosto, temperatura da bebida, ambiente e atendimento. O voto popular foi registrado por meio de um QR code e direcionado para a plataforma de votação digital. A nota do público representou 50% do total de votos na apuração final. A outra metade da avaliação foi feita por um júri especializado.

Prexequinha Mineira do bar Sô Pedro Botecar/Reprodução

“A votação do público foi bastante rigorosa com relação aos itens avaliados, como tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene do local. Já os jurados técnicos avaliaram o sabor e apresentação do tira-gosto, atendimento do bar, temperatura da bebida servida e higiene do boteco”, explicou Antônio Martins, idealizador e organizador do evento.

Segundo ele, os responsáveis pela apuração relataram que as notas dos primeiros colocados ficaram tão próximas que os vencedores foram eleitos por centésimos de pontos. “Os botecos participantes estão com cozinha e salão tão afinados como uma escola de samba, decidindo sua colocação no enredo ou na afinação da equipe”, avaliou.

Juliana Costa, proprietária do Peixinho da Ju, trabalha com peixes há cerca de 25 anos, mas foi com a ajuda de seu filho que desenvolveu o prato campeão do Botecar 2023. Samuel Henrique Costa é formado em gastronomia e comanda a cozinha do estabelecimento, o jovem teve a ideia de fazer um medalhão de bacon com tilápia, e assim surgiu o Porco Pescado. O prato está disponível no cardápio do Peixinho da Ju por R$ 38,90. Estreante no festival, o restaurante pretende participar das próximas edições. Para a proprietária, o Botecar "foi uma experiência única que trouxe muita gente nova.”

À direita, Juliana Costa, proprietária do Peixinho da Ju, ao lado de sua mãe e do filho Samuel. Acervo pessoal

Serviço



Peixinho da Ju

Endereço: Av. Saramenha, 765 - Guarani, Belo Horizonte - MG

Contato: (31) 3433-0495

@peixinhodaju

Armazém Medeiros

Endereço: R. Rio de Janeiro, 2221 - Lourdes, Belo Horizonte - MG

Contato: (31) 3275-2665

@armazem_medeiros



Sô Pedro

Endereço: R. Alberto Cintra, 454 - União, Belo Horizonte -MG

Contato: (31) 99650-6371

@sopedrobar