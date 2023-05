Não é pecado: cidade mineira promove degustação de cerveja dentro de igreja

681





Atenção cervejeiros, antes do primeiro gole, recite esta prece e será perdoado: “Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que vos dignastes produzir do melhor lúpulo, para que seja remédio saudável ao gênero humano. Concedei que, pela invocação do vosso Santo nome, todos os que dela beberem recebam a saúde do corpo e a firmeza da alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém”. Quem diria que existe até uma bênção da cerveja, que consta no Ritual Romano, que é um livro que reúne os ritos da Igreja Católica.

Desconhecida por muitos fiéis, uma fábrica de cerveja artesanal funciona no convento construído por religiosos holandeses da Congregação Redentorista no fim do século 19, na Igreja de Nossa Senhora da Glória, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Na fábrica da Hofbauer são produzidas três estilos de cervejas: Belgium Pale Ale, Weissbier e Pilsen (foto: Cerveja Hofbauer/Divulgação)





A bebida típica das refeições dos religiosos estrangeiros começou a ser fabricada em 1894 e durante 100 anos ocupou o porão da Igreja Nossa Senhora da Glória, até cair em desuso, quando eles já não mais trocavam a Holanda pelo Brasil.





Em 2009, por iniciativa do padre Flávio Campos, em parceria com cervejeiros do município, a produção da cerveja Hofbauer – Cerveja do Convento – foi retomada. Na época ele enfatizou: “Retomar a produção é resgatar parte da nossa história e cultura. A cerveja feita no convento tem mais gosto de história do que de malte”.

Cerveja centenária





Padre Jonas Pacheco é um dos responsáveis pela produção da cerveja artesanal na Igreja da Glória, em Juiz de Fora (foto: Cerveja Hofbauer/Divulgação) O nome da cerveja é uma homenagem a São Maria Hofbauer, santo austríaco da Congregação do Santíssimo Redentor. Um dos responsáveis pela produção da cerveja Hofbauer, padre Jonas Pacheco fala sobre a mais antiga cervejaria mineira: "A cerveja que a gente produz é de três tipos, uma pilsen, Belgium Pale Ale e Weissbier. Dependendo da demanda, produzimos 1.500 garrafas por mês. Ela é uma das cervejarias de convento mais antigas no Brasil e a única de que se tem notícia de que esteja em funcionamento e sendo produzida nacionalmente de forma artesanal em convento ou mosteiros. Conseguimos manter a produção de modo ativo".

E para conhecer essa história de perto e degustar da "santa" bebida, Juiz de Fora promove de 26 a 28 de maio a 2ª Festa da Cerveja. Durante o evento, o turista poderá participar das visitas guiadas onde vai poder conhecer a produção cervejeira realizada pela Congregação Redentorista na Igreja da Glória. Os visitantes vão saber detalhes sobre a tradição de se produzir cervejas nas abadias e mosteiros, costume herdado dos missionários holandeses que chegaram na cidade no final do século 19, conhecer a estrutura de fabricação da bebida e degustar a Hofbauer, cerveja que segue a mesma receita desde a fundação da cervejaria na cidade. "A expectativa para Festa da Cerveja é que as pessoas possam vir, conhecer este espaço centenário e degustar da cerveja totalmente artesanal feita do mesmo modo de produção há mais de 100 anos", finaliza padre Jonas.

A visitação será realizada por pequenos grupos de 10 pessoas, no valor unitário de R$60. O evento vai disponibilizar transporte de ida e volta a partir do Parque Halfeld para os passeios nos seguintes dias e horários:

sexta-feira - 17h

sábado - 9h30, 14h, 17h

domingo - 15h

Os interessados poderão garantir o ingresso pelo whatsapp (32) 9804-2495.

Festival da cerveja

Com o objetivo de popularizar a cultura cervejeira da Zona da Mata mineira, atrair turistas e evidenciar a qualidade dos produtos locais, a Unicerva realiza a segunda edição da Festa da Cerveja em Juiz de Fora. No ano passado, o evento reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com a participação de 17 cervejarias da região. Neste ano, a proposta é aperfeiçoar a estrutura, que inclui praça de alimentação, banheiros e área kids, além de oferecer uma programação gratuita rica em diversidade cultural, com shows e passeios.

A Festa da Cerveja marca as comemorações do Dia da Cerveja de Juiz de Fora (27/05). O município mineiro abriga a primeira cervejaria mineira, criada em 1861 pelo alemão Sebastian Kunz. A cidade também é a casa da única cervejaria de convento com mecanismos artesanais em atividade no Brasil.





Neste ano, a Festa da Cerveja quer ampliar horizontes, apresentando ao público outros produtores da região da zona da mata mineira. Conheça as 24 cervejarias confirmadas na edição:

Além de tomar muita cerveja de qualidade, o público vai poder degustar os petiscos e sanduíches da Princesa de Minas Charcutaria, São Bartolomeu, Sr. Matanza, Thiago Caiafa Gastronomia. O APL do Queijo Minas do Caminho Novo também estará presente, com pratos temáticos e peças de queijo à venda para o público.











Sobre a Unicerva ZM

A Unicerva é a Associação de Cervejeiros da Zona da Mata, que busca difundir a cultura cervejeira na região, gerar empregos e movimentar a economia local. São 26 cervejarias associadas, muitas premiadas e com atuação nacional, que produzem em média 300 mil litros de cerveja por mês e geram 250 postos de trabalho.

Serviço

Festa da Cerveja de Juiz de Fora

Data: 26, 27 e 28 de maio.

sexta-feira (26), das 17h às 22h

sábado (27), das 11h às 22h

domingo (28), das 11h às 20h

Local: Parque Halfeld, centro de Juiz de Fora

Entrada gratuita.