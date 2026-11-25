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Leonardo DiCaprio mantém atuação voltada à ecologia desde 1998, quando criou uma fundação para apoiar iniciativas de desenvolvimento sustentável. Suas doações financeiras concentram recursos na defesa ambiental, na proteção dos oceanos e na preservação de espécies ameaçadas. Críticos do ator, contudo, apontam contradições entre os discursos públicos e a rotina pessoal marcada por viagens frequentes em iates e jatos particulares.

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O debate ganhou força com a compra de uma ilha desabitada em 2005. Ao lado do empresário Jeff Gram, DiCaprio adquiriu Blackadore Caye, território de 42 hectares em Belize, no oceano Atlântico, pelo valor aproximado de 1,75 milhão de dólares. A proposta estabelecia a construção de um hotel de luxo ecológico cinco estrelas no local.

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As diretrizes originais previam critérios ambientais rigorosos: redução de resíduos e uso de matrizes energéticas renováveis para minimizar danos ecológicos. Duas décadas depois da compra, as obras continuam paralisadas. O ator tentou estabelecer parceria com a rede Four Seasons Hotels and Resorts e, mais tarde, uniu esforços com Paul Scialla, presidente-executivo da Delos Immobilier.

Reação da comunidade local e impactos marinhos

A iniciativa enfrenta forte oposição de ativistas, guias, pescadores e moradores de Belize. Conforme apurações divulgadas pelo jornal "Sun", a intervenção na ilha provocaria consequências graves para a vida marinha e para a atividade pesqueira, base essencial da economia e do turismo do país.

A comunidade científica também contesta as alegações sustentáveis da obra. O diretor científico e de conservação da entidade Bonefish & Tarpon Trust, Aaron Adams, afirmou ao "Sun": "qualificar este projeto como 'restaurador do meio ambiente' é maquiagem verde, o ato responsável seria doar a ilha como reserva marinha para proteção perpétua". O especialista ressaltou que peixes vão fugir e as águas sofrerão contaminação.

Os danos apontados pela comunidade envolvem três frentes principais:

dragagem programada para criar praias de areia artificial nas margens da ilha;

contaminação das águas provocada pelas obras e pela operação;

ruído e poluição gerados pela circulação de embarcações turísticas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moradores organizaram campanhas contrárias nas redes sociais para barrar o empreendimento. Ativistas declararam repúdio à proposta de receber um resort extravagante voltado a clientes de alta renda, com críticas diretas que classificaram o artista como hipócrita. Projetado inicialmente para abrir em 2018, o complexo acumulou sucessivos adiamentos e segue sem conclusão.