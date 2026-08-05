Leonardo DiCaprio e Bezos se unem para salvar 100 espécies ameaçadas

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Re:wild, organização de Leonardo DiCaprio, e o Bezos Earth Fund lançaram o Phoenix Species Project, uma iniciativa dedicada à recuperação de espécies ameaçadas. O projeto fornecerá suporte para a recuperação de 100 espécies que enfrentam extinção iminente.

A ação abrange mamíferos, anfíbios, répteis, aves, peixes, invertebrados e plantas de 30 países, em habitats que vão de oceanos a planícies vulcânicas. A iniciativa trabalhará em colaboração com povos indígenas, comunidades locais, cientistas e conservacionistas.

Leia Mais

O compromisso inicial de US$ 200 milhões torna esta a maior iniciativa filantrópica dedicada à recuperação de espécies em perigo crítico. O Bezos Earth Fund, recrutado por DiCaprio, comprometerá US$ 100 milhões.

A Re:wild igualará este valor com apoio de DiCaprio, da Age of Union e da Todd Graves Family Foundation. A iniciativa vai além de pequenas doações de curto prazo, fornecendo um investimento contínuo para acelerar a recuperação da vida selvagem.

Mais de 100 parceiros locais e internacionais em todo o mundo liderarão os trabalhos e adaptarão os esforços de recuperação para cada espécie e local. O projeto apoia países que tentam cumprir a Meta 4 do Quadro Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal da CBD.

A meta exige que os governos de todo o mundo interrompam as extinções e melhorem o estado de conservação das espécies ameaçadas. A parceria Reverse the Red Action auxilia os governos a identificar espécies prioritárias e ativar ações de recuperação.

O projeto colabora com a IUCN Species Survival Commission, a maior rede voluntária de ciência da conservação do mundo, como parceira global de conhecimento.

A Re:wild foi fundada em 2021 por DiCaprio, Dr. Wes Sechrest e outros cientistas conservacionistas para proteger e restaurar a biodiversidade. O Bezos Earth Fund atua na proteção e restauração do mundo natural e é liderado pelo CEO Tom Taylor, sob a direção do presidente Jeff Bezos e da vice-presidente Lauren Sánchez Bezos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.