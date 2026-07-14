Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ambientalistas processam governo dos EUA por reduzir proteção de espécies ameaçadas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 18:15

compartilhe

SIGA

Grupos ambientalistas processaram nesta terça-feira (14) o governo dos Estados Unidos por enfraquecer a Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção (ESA) ao excluir a destruição de habitats da definição legal de "dano" a espécies em risco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governo argumentou que a definição anterior interferia nos direitos relacionados à propriedade privada. As mudanças foram apresentadas na semana passada, pelos Departamentos do Interior e do Comércio.

Na ação, que tramita em um tribunal federal do estado de Washington, os grupos afirmam que o governo violou abertamente "o bom senso, a ciência biológica e a lei federal". Entre os demandantes estão o Centro para a Diversidade Biológica e o Sierra Club.

As organizações ressaltaram em comunicado que a mudança da norma poderia prejudicar imediatamente a vida selvagem, incluindo os peixes-boi da Flórida, ursos-pardos, salmões e outras espécies.

A histórica ESA foi aprovada em 1973 e é reconhecida por ter salvo espécies emblemáticas. Ela proíbe "a captura" de espécies ameaçadas.

Organizações de defesa do meio ambiente consideram que a mudança poderia facilitar atividades industriais com consequências prejudiciais aos ecossistemas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ia/ph/sia/lb/mr/lb/am

Tópicos relacionados:

ambiente animais eua natureza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay