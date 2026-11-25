Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (25/11) ao exibir um buquê de rosas vermelhas. A influenciadora digital compartilhou o presente com a declaração "Amo receber rosas". Mesmo dividindo a imagem com os seguidores, ela não revelou a autoria do envio.

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A publicação com o agrado surgiu em meio a rumores de um possível affair com o jogador de futebol Kauã Elias. Os comentários sobre uma aproximação ganharam força recente entre os internautas.

Encontro em camarote e curtidas na internet

Kauã Elias entrou no centro dos comentários após ser visto no camarote de Virginia Fonseca. O episódio ocorreu durante uma festa sertaneja em Caldas Novas, Goiás, na madrugada de sábado (21/11).

As especulações em torno dos dois começaram semanas antes desse evento musical. O atleta atua como centroavante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e passou a ser notado quando curtiu e comentou uma publicação feita pela influenciadora.

Fim das interações nas redes sociais

Apesar das interações anteriores, Virginia Fonseca e Kauã Elias não se seguem mais nos perfis digitais. O rompimento dessa conexão virtual ocorreu logo após a ex-namorada do centroavante expor denúncias contra o esportista.

A ex-companheira do jogador está grávida e tornou as queixas públicas. Depois dessa manifestação, os dois deixaram de manter contato por meio das plataformas da internet.

Apontamento anterior com piloto

O centroavante não foi a única figura pública associada a Virginia Fonseca nas últimas semanas. A influenciadora também enfrentou boatos de um suposto envolvimento amoroso com o piloto César Ramos.

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O encontro com César Ramos teria acontecido no dia 8 de novembro. A reunião entre os dois ocorreu durante a festa realizada logo após o Grande Prêmio de São Paulo.