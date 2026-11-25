A influenciadora digital e empresária Viih Tube estruturou uma emissora própria na internet para transformar sua audiência em um veículo multiplataforma. O projeto "ViihTudo" reúne 18 atrações fixas apresentadas por um elenco de 25 criadores de conteúdo.

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A iniciativa marca uma virada estratégica na carreira da ex-BBB. Em vez de centralizar a produção em sua própria rotina, ela passa a gerenciar uma equipe de talentos com foco em diversificar públicos e atrair marcas.

Grade de programação e transmissões

A grade terá conteúdos sobre finanças, humor, maternidade, saúde mental, beleza, jogos e notícias. A estreia oficial acontece no dia 30 de novembro, com transmissões pelo YouTube, Instagram e episódios em áudio no Spotify, além de recortes distribuídos no TikTok.

Entre as novidades estão duas atrações transmitidas ao vivo:

"Enquanto Você Dormia": noticiário matinal veiculado de segunda a domingo, às 9h.

"Live de Vendas": programa comercial exibido às quartas e quintas-feiras, a partir das 11h.

Apresentadores e programas

O time de apresentadores conta com nomes conhecidos da internet, como Whindersson Nunes, Gkay e Gizelly Bicalho. Whindersson comanda o programa "Respira, É Segunda", focado em humor e incentivo para o início da semana.

Viih Tube também estará à frente de uma atração própria. Batizado de "Mente de Dona", o espaço abordará gestão de negócios, bastidores empresariais e finanças sob a ótica do empreendedorismo feminino.

Privacidade e investimento

A criação do canal acompanha o plano de Viih Tube de interromper a exposição da vida pessoal na web. Em outubro, ela revelou que não mostraria mais a intimidade a partir do final de novembro porque o ambiente virtual "havia perdido o sentido" em seu formato anterior.

Em declaração ao veículo "Meio & Mensagem", a empresária pontuou que o objetivo central é resguardar a privacidade da família e dos filhos, sem romper o contato com o mercado digital. A divisão do espaço com outros criadores foi a saída encontrada para expandir o alcance da empresa para novos nichos.

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A montagem do projeto demandou cerca de R$ 1 milhão aplicados em obras de infraestrutura e aparelhos de transmissão. A operação mobiliza por volta de 80 colaboradores diretos. Segundo informado ao "Meio & Mensagem", os contratos de patrocínio fechados antes da estreia já compensaram totalmente os custos iniciais.