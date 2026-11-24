A RedeTV! retirou de sua grade de programação o programa "João Kleber Show". O encerramento da atração aos domingos foi acompanhado pela dispensa de profissionais que faziam parte das equipes de direção e de produção.

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Em sua manifestação oficial, a emissora comunicou os motivos da mudança: o fim do programa dominical decorreu de uma reformulação na estratégia da grade.

Cenário de bastidores e índices de audiência

Nos bastidores da empresa, o encerramento da atração envolve fatores financeiros. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, publicadas no portal LeoDias, a saída do dominical do ar está relacionada com cortes de gastos e reestruturações internas da emissora paulista.

A questão da audiência também exercia peso contrário à permanência da atração na grade de domingo. O dominical dificilmente chegava a 1 ponto no Ibope. Essa pontuação registrada na medição equivale a quase 199 mil telespectadores.

Reformulação das equipes e demissões

A retirada do dominical provocou impactos diretos nos postos de trabalho dos profissionais envolvidos na atração. Nem todos os funcionários deixaram o canal, resultando em diferentes destinos:

demissão do diretor Rafael Paladia, profissional responsável por coordenar as atrações de João Kleber desde o ano de 2012, quando o comunicador retornou à RedeTV!;

dispensa de outros integrantes que compunham as equipes de produção e de direção do dominical cancelado;

permanência de uma parcela da equipe técnica e de produção, que seguiu contratada pela empresa;

remanejamento dos funcionários mantidos para novas funções em outros projetos da casa, a exemplo do programa "Superpop".

Futuro de João Kleber na emissora

Apesar do cancelamento do programa, João Kleber continua contratado pela emissora paulista. O compromisso firmado entre o apresentador e a empresa permanece em vigor e tem validade assegurada até os primeiros meses de 2027.

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Mesmo com a garantia do vínculo contratual vigente, a RedeTV! ainda não estabeleceu qual será o próximo trabalho do artista na programação.