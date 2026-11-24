Após ofensas sobre Neymar, Bruna Biancardi aciona Luana Piovani na Justiça e cobra R$ 50 mil
Influenciadora move queixa-crime por injúria após declarações polêmicas na web; pedido envolve reparação financeira e decisão nos tribunais
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Bruna Biancardi acionou o Poder Judiciário de São Paulo com uma queixa-crime contra Luana Piovani. A influenciadora digital requer a condenação formal da atriz pelo crime de injúria. Além do desfecho criminal nos tribunais, o pedido protocolado estabelece uma cobrança de reparação financeira calculada em pelo menos R$ 50 mil.
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O processo judicial começou após declarações públicas divulgadas pela atriz na internet. As mensagens foram direcionadas ao jogador de futebol Neymar Jr., marido de Bruna Biancardi.
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Origem do conflito nas redes sociais
O atrito entre as partes teve início no dia 25 de outubro. Na ocasião, Piovani veiculou publicações críticas nos "Stories" do Instagram com foco no comportamento do atleta.
O conteúdo divulgado pela artista apresentou declarações sobre o atleta e a dinâmica familiar:
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classificou o jogador como "desgraça de homem"
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declarou que as crianças teriam vergonha dessa situação no futuro
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completou a manifestação dizendo "culpa da mãe"
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utilizou a frase "otária de carteira assinada" para comentar a convivência e o relacionamento do casal
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Argumentação apresentada pelos advogados
A equipe jurídica responsável pela defesa de Bruna Biancardi sustenta que os termos usados atingiram diretamente a influenciadora. Conforme o posicionamento dos advogados, as afirmações feitas na web ultrapassaram os limites permitidos para o exercício da liberdade de expressão.
A defesa destaca que desentendimentos públicos anteriores ajudam a contextualizar o atrito recente. Esses episódios passados servem como histórico do litígio, embora não integrem formalmente a acusação deste processo.
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Os representantes dos envolvidos foram procurados e o espaço segue disponível para manifestação.