Bruna Biancardi acionou o Poder Judiciário de São Paulo com uma queixa-crime contra Luana Piovani. A influenciadora digital requer a condenação formal da atriz pelo crime de injúria. Além do desfecho criminal nos tribunais, o pedido protocolado estabelece uma cobrança de reparação financeira calculada em pelo menos R$ 50 mil.

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O processo judicial começou após declarações públicas divulgadas pela atriz na internet. As mensagens foram direcionadas ao jogador de futebol Neymar Jr., marido de Bruna Biancardi.

Origem do conflito nas redes sociais

O atrito entre as partes teve início no dia 25 de outubro. Na ocasião, Piovani veiculou publicações críticas nos "Stories" do Instagram com foco no comportamento do atleta.

O conteúdo divulgado pela artista apresentou declarações sobre o atleta e a dinâmica familiar:

classificou o jogador como "desgraça de homem"

declarou que as crianças teriam vergonha dessa situação no futuro

completou a manifestação dizendo "culpa da mãe"

utilizou a frase "otária de carteira assinada" para comentar a convivência e o relacionamento do casal

Argumentação apresentada pelos advogados

A equipe jurídica responsável pela defesa de Bruna Biancardi sustenta que os termos usados atingiram diretamente a influenciadora. Conforme o posicionamento dos advogados, as afirmações feitas na web ultrapassaram os limites permitidos para o exercício da liberdade de expressão.

A defesa destaca que desentendimentos públicos anteriores ajudam a contextualizar o atrito recente. Esses episódios passados servem como histórico do litígio, embora não integrem formalmente a acusação deste processo.

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Os representantes dos envolvidos foram procurados e o espaço segue disponível para manifestação.